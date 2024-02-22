22 февраля 2024, 18:04

Образовательный комплекс со школой и детским садом построят в Химках к 2025 году

Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Новый образовательный комплекс построят в химкинском микрорайоне Новогорск в 2025 году. В состав войдут блок начальной школы на 100 мест и детский сад на 170 воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области.

«Построить такой комплекс - это ответственное мероприятие. Но не менее важно - запустить качественное образование. Мы стараемся строить школы полного дня, где есть различные кружки. Это может быть и творчество, и спорт, и рукоделие - все, что сегодня актуально», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Комплекс в Химках построят по госпрограмме за счет средств бюджета. За последние десять лет в городском округе взвели 15 школ и 37 детских садов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Детские сады
22 февраля 2024, 18:07
Более тысячи человек узнали о состоянии родственников в больницах с помощью сервиса Минздрава Подмосковья
Телеканал «360»
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Минздрав Московской области запустил сервис, с помощью которого можно узнать о состоянии родственников в больнице, в начале года. За это время им воспользовались около тысячи человек. Об этом в эфире «Главное в Подмосковье» рассказал главный врач больницы в Домодедове Андрей Осипов. Другими гостями программы стали заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГБУК МО «Музейно-мемориальный комплекс „История танка Т-34“» Марина Антонова и председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Праздники в интерактивной форме В музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» готовятся отмечать День защитника Отечества. В праздничные дни 23 и 24 февраля для гостей подготовят познавательную программу и бесплатные квесты. Так, 24 февраля в 13:00 посетители смогут побывать на военно-патриотическом концерте, а в 14:00 всех желающих приглашают на военно-историческую реконструкцию «Первый удар. Спасти Ленинград».

«23 февраля музей начинает работу в 10:00. Мероприятия пройдут с 11 до 17. Рекомендую приезжать к открытию или после трех часов дня. Мы разработали два квеста, первый - это княжеская дружина с такими заданиями, как стрельба из лука, фехтование и перенос раненого. Второй квест - начальная военная подготовка. Штыковой бой, неполная сборка-разборка автомата и прокладывание телефонной связи», - прокомментировала заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГБУК МО «Музейно-мемориальный комплекс „История танка Т-34“ Марина Антонова.

Отдых каждый сезон На этой неделе стартовал сезон весенних смен в детских оздоровительных лагерях - в каникулы здесь отдыхают около тысячи ребят. Основная оздоровительная кампания начинается летом, однако, некоторые лагеря проводят смены, пока у детей школьные каникулы. Так, в февральскую смену, которая началась 17 числа, ребят приняли семь лагерей.

«Зимняя программа не менее насыщена. Зимой доступны занятия спортом на свежем воздухе - на лыжах, санках, тюбингах, коньках. Дети участвуют в квестах, играх на свежем воздухе. Помимо этого, в программах предусмотрены выступления творческих коллективов. Проводится много различных мастер-классов, работают кружки по интересам», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Всегда на связи Жители Московской области могут справиться о состоянии родственников в больницах,. даже если в организациях не отвечают на звонки. Это можно сделать, позвонив по номеру 122. Проект, разработанный Минздравом Московской области, запустили в начале года. За это время им воспользовались около тысячи человек.

«Раньше информацию было довольно затруднительно получить, потому что врачи часто бывают заняты - идут обходы, идут операции, и вот этот проект Минздрава в рамках цифровизации и информирования населения очень успешно начал работать, сначала были выбраны четыре пилотные больницы, проект показал себя успешно, и теперь он действует на всю Московскую область», - подчеркнул главный врач ГБУЗ «Домодедовская ЦГБ» Андрей Осипов.

Получить информацию о состоянии здоровья можно, если пациент старше 18 лет. Сейчас в этом проекте участвуют 49 стационаров Московской области.

Больницы Туризм Музеи Медицина
22 февраля 2024, 18:04
Торговые точки Подмосковья признали лучшими по итогам всероссийской премии «Лучший магазин года»
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Итоги всероссийской премии «Лучший магазин года» подвели за 2023 год. Жители страны с помощью голосования определили лучшую торговую точку.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилла Григорьева, в соревновании за премию участвовали торговые сети и магазины со всей страны, а голосовали за победителей более двух миллионов покупателей.

«Радует, что не первый год в число лучших входят представители Московской области. В 2022 году звание лучшего онлайн-магазина получила кондитерская фабрика „Конфаэль“ из Красногорска, а лучшим сетевым магазином было признано „Рузское молоко“ из Рузы. В 2023 году также 2 магазина региональных производителей получили эту награду», - рассказал Григорьев.

Компания «Рузское молоко» из городского округа Руза стала лучшим сетевым магазином в 2023 году, а лучшим онлайн магазином признали «Сыроварню Олега Сироты» из Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Красногорск Торговля Магазины
22 февраля 2024, 17:59
Ремесленные ярмарки и фестивали пройдут в Подмосковье 23 февраля
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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День защитника Отечества отметят в Подмосковье множеством мероприятий, в числе которых будут ремесленные ярмарки, фермерские фестивали, концерты, мастер-классы и другие активности. Подробнее рассказали в региональном Минсельхозпроде.

«Почитая доблесть наших офицеров, в регионе организуют праздничные мероприятия. Все выходные будут работать ярмарки и фестивали, на которых представят свою продукцию региональные ремесленники и фермеры. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и интерактивах», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Например, с 23 по 25 февраля в парке Королева пройдет фермерский фестиваль с мастер-классом по изготовлению деревянной игрушки. В Одинцовском подворье 23 февраля выступит военный оркестр, а в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде гостей угостят горячим чаем из самовара.

В 27 городских округах пройдет 51 тематическая ярмарка в эти праздники. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте Министерства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Фестивали 23 февраля Ярмарки
22 февраля 2024, 17:59
Открытый суперфинал чемпионата Подмосковья по шахматам пройдет в Одинцове
Unsplash
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Открытый суперфинал чемпионата подмосковья по шахматам пройдет с 22 февраля по второе марта в подмосковном парк-отеле «Ершово». В нем примут участие победители и призеры множества международных и всероссийских соревнований.

В программе соревнований предусмотрены турниры по классическим шахматам, с возможностью выполнения норм международных званий, по блицу и быстрым шахматам. Турнир категории «D» по классическим шахматам, без ограничений по рейтингу, даст возможность трем призерам право сыграть в главном турнире следующего суперфинала.

Наибольшие интерес для квалифицированных шахматистов вызывает возможность выполнения норм международного мастера и международного гроссмейстера.

В церемонии открытия примут участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители партии «Единая Россия», руководство Минспорта Московской области, а также президент Федерации шахмат Московской области, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Одинцово Спортсмены

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