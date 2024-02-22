Образовательный комплекс со школой и детским садом построят в Химках к 2025 году

Минздрав Московской области запустил сервис, с помощью которого можно узнать о состоянии родственников в больнице, в начале года. За это время им воспользовались около тысячи человек. Об этом в эфире «Главное в Подмосковье» рассказал главный врач больницы в Домодедове Андрей Осипов. Другими гостями программы стали заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГБУК МО «Музейно-мемориальный комплекс „История танка Т-34“» Марина Антонова и председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Праздники в интерактивной форме В музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» готовятся отмечать День защитника Отечества. В праздничные дни 23 и 24 февраля для гостей подготовят познавательную программу и бесплатные квесты. Так, 24 февраля в 13:00 посетители смогут побывать на военно-патриотическом концерте, а в 14:00 всех желающих приглашают на военно-историческую реконструкцию «Первый удар. Спасти Ленинград».

«23 февраля музей начинает работу в 10:00. Мероприятия пройдут с 11 до 17. Рекомендую приезжать к открытию или после трех часов дня. Мы разработали два квеста, первый - это княжеская дружина с такими заданиями, как стрельба из лука, фехтование и перенос раненого. Второй квест - начальная военная подготовка. Штыковой бой, неполная сборка-разборка автомата и прокладывание телефонной связи», - прокомментировала заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГБУК МО «Музейно-мемориальный комплекс „История танка Т-34“ Марина Антонова.

Отдых каждый сезон На этой неделе стартовал сезон весенних смен в детских оздоровительных лагерях - в каникулы здесь отдыхают около тысячи ребят. Основная оздоровительная кампания начинается летом, однако, некоторые лагеря проводят смены, пока у детей школьные каникулы. Так, в февральскую смену, которая началась 17 числа, ребят приняли семь лагерей.

«Зимняя программа не менее насыщена. Зимой доступны занятия спортом на свежем воздухе - на лыжах, санках, тюбингах, коньках. Дети участвуют в квестах, играх на свежем воздухе. Помимо этого, в программах предусмотрены выступления творческих коллективов. Проводится много различных мастер-классов, работают кружки по интересам», - отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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Всегда на связи Жители Московской области могут справиться о состоянии родственников в больницах,. даже если в организациях не отвечают на звонки. Это можно сделать, позвонив по номеру 122. Проект, разработанный Минздравом Московской области, запустили в начале года. За это время им воспользовались около тысячи человек.

«Раньше информацию было довольно затруднительно получить, потому что врачи часто бывают заняты - идут обходы, идут операции, и вот этот проект Минздрава в рамках цифровизации и информирования населения очень успешно начал работать, сначала были выбраны четыре пилотные больницы, проект показал себя успешно, и теперь он действует на всю Московскую область», - подчеркнул главный врач ГБУЗ «Домодедовская ЦГБ» Андрей Осипов.

Получить информацию о состоянии здоровья можно, если пациент старше 18 лет. Сейчас в этом проекте участвуют 49 стационаров Московской области.