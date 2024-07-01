01 июля 2024, 17:27

Образовательный комплекс построят в микрорайоне Опытное в Котельниках к 2025 году

Пресс-служба Минстроя МО
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Воспитательно-образовательный комплекс для 2,4 тысячи учащихся построят в микрорайоне Опытное в Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На данный момент рабочие приступили к устройству фундамента здания. Согласно проекту, в состав комплекса войдут школа и детский сад.

Согласно проекту, в школе обустроят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, актовый и четыре спортивных зала. Помимо этого, для учащихся оборудуют библиотечно-информационный центр с IT-зоной.

Детский сад будет рассчитан на 14 групп. Для ребят обустроят кабинеты со спальнями и игровыми зонами. Территорию благоустроят - там разместят спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Детские сады Котельники
01 июля 2024, 18:18
Турнир по компьютерным играм для детей участников СВО прошел в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В кибер-арене Fenix в Лобне состоялся турнир по компьютерным играм для детей участников специальной военной операции. Мероприятия организовали по инициативе главы округа.

Кроме того, в компьютерный клуб приехали и воспитанники центра помощи семье и детям «Лобненский». Провести такое событие в округе предложила глава муниципалитета Анна Кротова.

«Утром мы с депутатом Оксаной Букиной сходили в компьютерный клуб вместе с детьми, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО, и ребятами центра в Букино. Для некоторых это было впервые, включая меня. Было здорово видеть, как они все остались довольны», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Добавим, что организации досуга для семей военнослужащих в округе уделяют большое внимание. Также в Лобне работает центр поддержки участников СВО и их семей. Его адрес: улица Мирная, 13 корпус 2.

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Дети Лобня Компьютерные игры
01 июля 2024, 18:16
Реконструкцию складского комплекса завершат в Дмитрове в 2026 году
Мособлархитектура
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Облик производственно-складского объекта на улице Промышленная в городе Дмитров, который готовится к реконструкции, обновят в 2026 году. Проект одобрили специалисты Мособлархитектуры.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, планируется провести реконструкцию существующего складского здания с общей площадью 1700 квадратных метров путем пристройки нового производственного корпуса. После завершения работ общая площадь объекта увеличится до более чем 5400 квадратных метров.

«Реализация проекта позволит создать 52 новых рабочих места. Завершить строительство планируется в IV квартале 2026 года», - добавил Гордиенко.

Здание имеет Г-образную форму в плане и объемно-пространственное решение, состоящее из двух прямоугольных блоков, соединенных между собой. В качестве основного материала отделки используются горизонтально расположенные трехслойные панели.

Для подчеркивания динамики и контраста установлены вертикальные витражные конструкции в зоне лестничных маршей, что способствует гармоничному восприятию больших объемов и обеспечивает естественное освещение внутренних помещений.

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Строительство Дмитров Архитектура
01 июля 2024, 18:15
Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности
Администрация г.о. Лобня
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День семьи, любви и верности отметят в парке «Киово» в Лобне 7 июля. Там пройдут турнир по настольному теннису и семейные эстафеты.

Поучаствовать в турнире смогут все желающие. Заявиться нужно в одной из категорий: до 16 лет и в категории «16 ». Участники должны заполнить форму по ссылке.

Кроме того, в парке состоятся семейные эстафеты «Мама, папа, я - спортивная семья». Регистрация - по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Лобня Семья
01 июля 2024, 18:02
Подмосковные автомобили с видеокамерами выявили 7 тысяч дефектов уборки за неделю
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Более 7,3 тысячи нарушений уборки территорий выявили в Московской области за неделю. Большинство из них касалось нарушений графика проведения работ и скоплениями мусора.

Алгоритмы и технологии, интегрированные в «умные автомобили» Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, способствуют оперативному выявлению различных нарушений, таких как наличие мусора на территории, вандализм, проблемы с уличным освещением и недостатки при обслуживании контейнерных площадок.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов подчеркнул, что не все выявленные проблемы в работе коммунальных служб автоматически приводят к наложению штрафных санкций.

«В первую очередь специализированным службам предоставляется время на устранение недостатков, после чего проводится повторная проверка их работы», - указал Мурашов.

При этом с начала 2024 года специалисты выписали 45 административных протоколов по упрощенной системе на общую сумму более одного миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Мусор

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