Образовательный комплекс откроют в поселке Нахабино к 1 сентября

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в составе комплекса возведут школу на 900 мест и детский сад на 150 воспитанников. Их построят с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.

Четырехэтажное здание будет состоять из дошкольного и школьного блоков. В первом обустроят групповые помещения с игровыми, спальнями, музыкальным и спортивным залом. Во втором разместят учебные классы, лаборатории, актовый зал, столовую и другие помещения.

На территории создадут площадки для подвижных игр, тихого отдыха и мероприятий. Кроме того, там будет работать стадион с беговыми дорожками, поле для мини-футбола и волейбольная площадка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».