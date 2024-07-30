Образовательный комплекс на 2500 мест построят в Котельниках
В городском округе Котельники в микрорайоне «Открытое поле» продолжается строительство образовательного комплекса. Он будет включать в себя школу на 2100 мест и детский на 350 воспитанников.
Новый образовательный комплекс возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Он будет соответствовать всем современным стандартам школы.
Сейчас подрядчик выносит трансформаторную подстанцию-5, расположенную на территории застройки. Уже произведена поставка оборудования, выполняется монтаж кабельных сетей. Рабочие устанавливают подпорную стену, приступили к устройству котлована и монолитному строительству школы.
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