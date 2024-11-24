24 ноября 2024, 15:36

Образовательный комплекс на 2450 мест построят в Котельниках в 2026 году

Медиасток.рф
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В городском округе Котельники продолжается строительство современного воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 2450 мест. Работы идут в рамках национального проекта «Образование».

В мае этого года была заложена капсула под строительство объекта, а сегодня бригада монолитчиков уже завершила нулевой цикл. На площадке активно ведутся строительные работы. Сейчас задействовано 143 рабочих, 19 инженеров, шесть машин и три башенных крана.

Руководитель проекта МСУ-1 Сергей Медведев рассказал, что уже выполнен вынос сетей с территории площадки. Приступили к устройству монолитно железобетонных конструкций, включая гидроизоляцию и теплоизоляцию цокольного этажа. Ведутся работы по устройству железобетонных конструкций выше отметки ноль. Общая площадь комплекса составит более 33 тысяч квадратных метров. В его состав войдут общеобразовательная школа на 2,1 тысячи учащихся и детский сад на 350 мест.

«Микрорайон растет, он практически уже заселен. Конечно, потребность в школе и детском саде очень велика. Каждую неделю приезжаем с комиссией, представителями строительной организации, инспектируем, смотрим. Все пока идет по графику», - отметил глава городского округа Михаил Соболев.

Строительство воспитательно-образовательного комплекса - важное событие для жителей округа, которые ждали этого момента несколько лет. Новый объект не только решит проблему нехватки мест в школах и детских садах, но и станет современным пространством для обучения и развития детей.

Завершение строительства запланировано на третий квартал 2026 года.

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Строительство Котельники
24 ноября 2024, 15:10
Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Лосино-Петровском
Телеканал «360»
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В городском округе Лосино-Петровский прошел большой праздничный вечер, посвященный Дню матери. Традиционно в конце ноября для всех мам округа организуют мероприятия, чтобы выразить благодарность за их заботу, любовь и вклад в общественную жизнь.

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Праздничная программа началась уже в фойе Дома культуры Биокомбината, где была представлена выставка детских рисунков «Мама и цветы». Работы юных художников тронули сердца гостей и создали особую атмосферу тепла и уюта.

На мероприятии чествовали матерей, которые не только заботятся о своих семьях, но и активно участвуют в жизни округа, реализуя социально значимые проекты и оказывая поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди приглашённых были многодетные мамы и матери военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Особое внимание на празднике было уделено семьям мобилизованных. Для них этот период особенно сложен, ведь их привычный уклад жизни изменился. Важно поддержать матерей, которые ждут возвращения своих сыновей со службы.

Самым активным матерям вручили благодарственные письма, цветы и подарки от главы округа Сергея Джеглава. А завершился вечер ярким концертом, который подготовили лучшие творческие коллективы округа. В программе прозвучали песни о маме, были представлены танцевальные номера с красочным оформлением, что вызвало бурные аплодисменты и радостные улыбки у всех гостей праздника.

Праздники Лосино-Петровский
24 ноября 2024, 14:55
Более 10 бесплатных секций открыли в спортивной школе в Лыткарине
Телеканал «360»
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Спортивная школа Лыткарина стала центром активной жизни для детей и подростков. Сейчас здесь работают 10 бесплатных секций, включая плавание, баскетбол, футбол, гимнастику, бокс и спортивное ориентирование.

Заместитель директора спортивной школы Олег Горецкий отметил, что в школе занимается 870 детей, и на данный момент продолжается набор. Самым популярным направлением остается плавание.

Особое внимание привлекает секция спортивного ориентирования. Этот вид спорта совмещает физическую нагрузку и интеллектуальную работу. Дети учатся ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, отмечаясь на контрольных точках с использованием электронного чипа. Тренировки проходят на свежем воздухе, даже несмотря на осеннюю непогоду. Ребята с удовольствием готовятся к соревнованиям и часто занимают призовые места на региональных и всероссийских первенствах.

Перед стартом спортсмены обязательно разминаются, ведь дистанция может включать сложные элементы: бег, прыжки и даже ползание. Это не только развивает физическую форму, но и тренирует умственные способности, что делает ориентирование уникальным видом спорта без возрастных ограничений.

Напомним, спортивная школа Лыткарина расположена во Дворце спорта в 4-м микрорайоне города. Это современный и хорошо оснащенный комплекс, где созданы все условия для занятий спортом. Здесь дети не только развивают свои физические способности, но и находят новых друзей.

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Спортсмены Лыткарино
24 ноября 2024, 14:24
Электроподстанцию «Восточная» модернизировали в Реутове
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Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко посетили подстанцию № 212 «Восточная». Они ознакомились с результатами проведенной модернизации ключевого энергообъекта города.

Модернизация подстанции проходила поэтапно. В 2023 году был построен новый пункт управления, подключены инженерные коммуникации и смонтированы пять выключателей распределительных устройств мощностью 110 кВт. В 2024 году завершились работы по установке и настройке вторичных цепей: релейной защиты, связи, телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию еще 12 выключателей, что позволит создать дополнительные мощности для подключения новых жилых домов и предприятий.

«Подстанция - единственная на весь город, от ее стабильной и надежной работы зависит электроснабжение всех жилых домов, детских садов, школ, больниц, предприятий, котельных и водозаборных узлов», - отметил Игорь Брынцалов.

В завершение визита Игорь Брынцалов и Филипп Науменко выразили благодарность сотрудникам подстанции «Восточная» и ПАО «Россети Московский регион» за их вклад в развитие инфраструктуры наукограда.

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Реутов
23 ноября 2024, 22:24
«Поздравляю победителей». Андрей Воробьев подвел итоги «Битвы роботов» в Подмосковье
Александра Степанова
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Финал «Битвы роботов» завершился в Мытищах. Уже два года подряд местом проведения соревнований становится Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале и поздравил победителей.

Отдельную благодарность глава региона выразил наставникам и зарубежным гостям, подчеркнув, что все участники показали честную борьбу и невероятный труд.

«Видел, как за пределами ринга каждая команда переживала за своих железных бойцов, как реанимировала после тяжелых схваток. Видел, как все болели своим делом», - отметил Воробьев.

Чемпионами «Битвы роботов» стала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга, завоевав золотую медаль. Второе место досталось прошлогодним обладателям титула - команде Fierce Roc из Китая, а бронзовую медаль получили «Всеядные», представляющие Петербург.

В соревнованиях среди мини-роботов москвичи из команды «План Б» заняли первое место, тогда как команды представители Казани - Robodom-Destructor и Destructor Junior - завоевали второе и третье места соответственно. Приз зрительских симпатий унесла команда Istok.Robotics из Фрязина.

Мытищи Роботы Андрей Воробьев

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