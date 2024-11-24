Образовательный комплекс на 2450 мест построят в Котельниках в 2026 году

В мае этого года была заложена капсула под строительство объекта, а сегодня бригада монолитчиков уже завершила нулевой цикл. На площадке активно ведутся строительные работы. Сейчас задействовано 143 рабочих, 19 инженеров, шесть машин и три башенных крана.

Руководитель проекта МСУ-1 Сергей Медведев рассказал, что уже выполнен вынос сетей с территории площадки. Приступили к устройству монолитно железобетонных конструкций, включая гидроизоляцию и теплоизоляцию цокольного этажа. Ведутся работы по устройству железобетонных конструкций выше отметки ноль. Общая площадь комплекса составит более 33 тысяч квадратных метров. В его состав войдут общеобразовательная школа на 2,1 тысячи учащихся и детский сад на 350 мест.

«Микрорайон растет, он практически уже заселен. Конечно, потребность в школе и детском саде очень велика. Каждую неделю приезжаем с комиссией, представителями строительной организации, инспектируем, смотрим. Все пока идет по графику», - отметил глава городского округа Михаил Соболев.

Строительство воспитательно-образовательного комплекса - важное событие для жителей округа, которые ждали этого момента несколько лет. Новый объект не только решит проблему нехватки мест в школах и детских садах, но и станет современным пространством для обучения и развития детей.

Завершение строительства запланировано на третий квартал 2026 года.

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