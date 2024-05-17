17 мая 2024, 21:54

Образовательный интенсив для студентов начался в Подмосковье 17 мая

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Образовательный интенсив Корпоративного университета РСО «СО.Знание» стартовал в Подмосковье 17 мая. Послушать лекции приехали более 100 участников российских студенческих отрядов со всей страны.

Трехдневное обучение бесплатное и пройдет по 18 модулям, посвященным развитию лидерских навыков, охране труда, работе с возражениями, менеджменту, креативности, обучению публичным выступлениям. Прошедшие курс получат дополнительные баллы тем, кто участвует в конкурсе на лучший студенческий отряд.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в Подмосковье приехали более 100 студентов из 50 регионов страны для обсуждения и систематизации образовательной деятельности РСО по всей России.

«Уверена, ребята с пользой проведут время, смогут узнать не только много нового, но и обменяются опытом, заведут много друзей. Мы гордимся нашим областным движением - за последний год оно увеличилось почти в два раза, и сейчас насчитывает более пяти тысяч человек» - отметила Швелидзе.

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Молодежь Студенты Образование
17 мая 2024, 22:39
Мозаичное панно конца 80-х годов восстановят в Сергиевом Посаде
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Реставраторы восстанавливают мозаичное панно конца 80-х годов. В советское время оно украшало городской бассейн «Дельфин» в Сергиевом Посаде, однако со временем здание обветшало и его решили снести, но депутат Госдумы Сергей Пахомов и волонтеры клуба «Том Сойер Фест» не дали пропасть великолепному памятнику ушедшей эпохи.

Мозаика состоит из 40 плит, вместе они складываются в два больших изображения дельфина и купальщиц. Работу в конце 80-х годов создал художник-любитель Геннадий Семенов, а теперь в мастерской «Трикотажка ЦЕХ» ее реставрируют неравнодушные жители.

«Это безумно важная для нас работа, поскольку это не только про нас история, это история в принципе про всех, кто когда-либо мимо этой мозаики проходил, смотрел на нее», - рассказал реставратор Павел Юмашев.

Уже удалось отреставрировать порядка 20 плит. Из-за пропажи нескольких фрагментов мозаики, волонтерам придется восстанавливать оставшуюся часть по фотографиям. После завершения реставрационных работ волонтеры планируют вернуть мозаику городу Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Работа Сергиев Посад
17 мая 2024, 21:15
Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая
Медиасток.рф
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В лобненском дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» пройдет Городской Семейный форум «Учусь в семье». На форуме обсудят важнейшие вопросы поддержки и развития семей с детьми.

В рамках мероприятия организуют лекции, мастер-классы, викторины и другие активности, направленные на семейные ценности и гармоничные отношения.

Мероприятие будет организовано при поддержке центра помощи «Многамама».

Начало форума запланировано на 9:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Лобня Семья
17 мая 2024, 21:01
Глава Лобни встретилась с жителями города на выездной встрече
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В районе Южный, во второй средней школе, прошла встреча с администрацией. Мэр города Анна Кротова, ее заместители, депутаты, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний отвечали на вопросы местных жителей.

В начале встречи глава города подытожила проделанную работу в районе.

Среди реализованных проектов: запуск местных очистных сооружений на улице Окружная; проверка технического состояния домов № 3 и № 7 на улице Калинина для определения их статуса; ремонт входных групп по адресу: улица Окружная, № 11 корпус 2; установка дополнительного остановочного павильона за домом № 16 на улице Калинина; благоустройство общественной территории.

Также были представлены планы на текущий год: ремонт ливневых канализаций на нескольких улицах; благоустройство входных групп на улице Силикатная; капитальный ремонт в ряде жилых домов На приеме было зарегистрировано 51 обращение от жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунальных услуг, благоустройства, транспорта и индивидуальные проблемы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
17 мая 2024, 20:40
Подмосковье представило на «Госзаказе» опыт утилизации стройотходов
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Подмосковье представило опыт в сфере обращения со строительными отходами на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Об успехах региона в своем докладе рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в Подмосковье быстрыми темпами возводятся жилые дома, поэтому появилась необходимость в правильной утилизации и вторичном применении строительных отходов.

«С 2021 года в регионе было переработано 117 миллионов кубических метров стройотходов. Заинтересованность бизнеса в этом направлении растет. С каждым годом открываются новые комплексы по переработке строительных отходов. Сейчас на территории Подмосковья их 89», - пояснил Фирсов.

После переработки бетон, пластик и древесина обретают вторую жизнь. Например, из переработанного вторичного щебня в Подмосковье производят декоративный материал и бетонные блоки, а также его используют при заливке фундаментов и дренажей, обустройстве дорог.

Фирсов отметил, что несмотря на плюсы, существует и минусы - некоторые товары из вторичных ресурсов запрещены к применению или не указываются в существующих нормативных документах, перечень товаров минимален, нет механизма подтверждения, что продукция действительно произведена из вторичных ресурсов.

«На рынке пока еще малый ассортимент товаров из ВМР и отсутствует компенсации для производителей. Кроме того, есть и пробелы в законодательной базе. Мы со своей стороны стараемся решить данные вопросы, чтобы больше отходов, образуемых в регионе, было вовлечено во вторичный оборот», - заключил Фирсов.

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Строительство Переработка Экономика Экология

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