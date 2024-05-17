Образовательный интенсив для студентов начался в Подмосковье 17 мая

Трехдневное обучение бесплатное и пройдет по 18 модулям, посвященным развитию лидерских навыков, охране труда, работе с возражениями, менеджменту, креативности, обучению публичным выступлениям. Прошедшие курс получат дополнительные баллы тем, кто участвует в конкурсе на лучший студенческий отряд.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в Подмосковье приехали более 100 студентов из 50 регионов страны для обсуждения и систематизации образовательной деятельности РСО по всей России.

«Уверена, ребята с пользой проведут время, смогут узнать не только много нового, но и обменяются опытом, заведут много друзей. Мы гордимся нашим областным движением - за последний год оно увеличилось почти в два раза, и сейчас насчитывает более пяти тысяч человек» - отметила Швелидзе.

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