20 декабря 2023, 09:21

Образовательный интенсив для будущих журналистов провели в Подмосковье

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Один из флагманских молодежных проектов Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области завершился в Химках. Медиашкола Подмосковья объединила около 500 молодых людей, которые в будущем планируют посвятить свою жизнь журналистике. Ребята учились писать тексты, готовиться к съемкам, брать интервью, придумывать сценарии, снимать видео и продвигать готовый материал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программу Медиашколы разбили на два уровня: для профи и для начинающих. Наполнение лекций и мастер-классов, а также подход экспертов-учителей были подобраны и сформированы так, чтобы сделать обучение участников максимально полезным и комфортным.

Кульминацией интенсива стала дискуссия «Медиагоризонты. Трансформация и рост», в рамках которой представители СМИ Подмосковья, в том числе «Радио 1», телеканала «360» и Информационного агентства «Контент-центр» рассказали о текущем состоянии и будущем региональных медиа. Поговорили о цифровой трансформации, журналистской этике, взаимодействии медиа с обществом и влиянии социальных сетей на информационный ландшафт.

«Мы очень заинтересованы в поиске талантливых и творческих ребят, прокачке будущих журналистов, фотографов, операторов. Медиашкола Подмосковья объединила молодежь, увлекающуюся медиа - участники проекта уже ведут социальные сети своих молодежных центров, освещают события в своих городах или только начинают пробовать себя в роли корреспондента или блогера. Уверена, полученные знания помогут им развить свои навыки и выбрать конкретное направление развития», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

О структуре и сценарии хорошего видеоматериала поговорили со сценаристом и режиссером Алексеем Громыко. Он поделился с ребятами специальными техниками, которые помогают увеличить вовлеченность и эмоциональный отклик у зрителя.

Все три дня участники Медиашколы много общались, учились у профессиональных спикеров основам коммуникации. В рамках мероприятия также прошла творческая встреча с ведущим утренней развлекательной программы «Бригада У» на радиостанции «Европа Плюс» Вэлом. Вместе с ним ребята обсудили, как не опустить руки после отказа в работе, не растерять вдохновение и продолжить трудиться.

Одним из центральных событий мероприятия стал паблик-ток на тему будущего медиаиндустрии. Перед ребятами выступили руководитель контент-центра и SMM-направления платформы «Россия - страна возможностей» Патриция Костина, руководитель направления продвижения и аналитики ВКонтакте Николай Афиногенов и блогер Алексей Костыркин. Поговорили об искусственном интеллекте, нейросети, а также новых видео-форматах, геймификации и сериальности контента в социальных сетях. Модератором встречи стала Надя Бобрышева- ведущая Comedy Radio. Она же провела персональный мастер-класс о самых продвинутых техниках работы в кадре.

Молодежь Блогеры
20 декабря 2023, 10:16
Новогоднее представление для многодетных семей прошло в Щелкове
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Многодетные семьи посетили новогоднее представление в Щелковском театре. Для ребят провели анимационную программу.

По поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова гостями праздника стали многодетные семьи из трех муниципалитетов. Участие в празднике приняли ребята из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.

«Как известно, 2024-й наш президент Путин объявил Годом семьи. Все традиционные ценности нас объединяли и будут объединять. Для нас важны все, но семьи из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина для нас особенные, потому что мы соседи», - сказал заместитель главы администрации городского округе Щелково Герман Верницкий.

Яркие декорации и игра артистов театра создали по-настоящему сказочную атмосферу. На сцене появились персонажи из любимых сказок: Кикимора, Кощей, Баба-яга и другие. После представления детям вручили подарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Щелково Новый год
20 декабря 2023, 10:10
Голосовой помощник приложения «Подмосковные стройки» принял 2,5 тысячи обращений за 8 месяцев
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
«Алиса» из «Подмосковных строек» приняла почти 2500 запросов от жителей за восемь месяцев работы. В ближайшее время голосовой помощник доработают и «научат» четче распознавать номера корпусов, секций и чисел.

Голосовой помощник «Алиса» может рассказать о строительстве школ, поликлиник, детских садов и других объектов в Подмосковье. С апреля 2023 года таким путем можно узнавать и о процессе возведения многоквартирных домов.

Пользоваться голосовым помощником можно с мобильного телефона, колонки или стационарного компьютера.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Строительство
20 декабря 2023, 10:06
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 декабря
Минтранс МО
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 860 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
20 декабря 2023, 10:03
Школа № 15 в Егорьевске отпраздновала 30-летие
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
История школы № 15 в Егорьевске началась в 1993 году. Спустя 30 лет учреждение отпраздновало очередной юбилей.

Почетными гостями праздника стали бывшие директора школы Александр Хлебников и Татьяна Кофман. Лучших педагогов по случаю юбилея наградили грамотами главы городского округа, комитета образования, Совета депутатов и Московской областной Думы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школу в 6-м микрорайоне Егорьевска построили по инициативе тогдашнего главы района Михаила Лаврова и при участии СМУ-1. Первыми учителями были педагоги из соседних школ.

«Это была огромная радость 30 лет назад, когда открылась новая школа в нашем большом микрорайоне. Сейчас школа продолжает работать нас, она отвечает всем требованиям, которые предъявляет министерство образования. У вас замечательный коллектив и замечательные ученики», - отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Школы Егорьевск

Новости по теме