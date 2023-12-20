Образовательный интенсив для будущих журналистов провели в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программу Медиашколы разбили на два уровня: для профи и для начинающих. Наполнение лекций и мастер-классов, а также подход экспертов-учителей были подобраны и сформированы так, чтобы сделать обучение участников максимально полезным и комфортным.

Кульминацией интенсива стала дискуссия «Медиагоризонты. Трансформация и рост», в рамках которой представители СМИ Подмосковья, в том числе «Радио 1», телеканала «360» и Информационного агентства «Контент-центр» рассказали о текущем состоянии и будущем региональных медиа. Поговорили о цифровой трансформации, журналистской этике, взаимодействии медиа с обществом и влиянии социальных сетей на информационный ландшафт.

«Мы очень заинтересованы в поиске талантливых и творческих ребят, прокачке будущих журналистов, фотографов, операторов. Медиашкола Подмосковья объединила молодежь, увлекающуюся медиа - участники проекта уже ведут социальные сети своих молодежных центров, освещают события в своих городах или только начинают пробовать себя в роли корреспондента или блогера. Уверена, полученные знания помогут им развить свои навыки и выбрать конкретное направление развития», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

О структуре и сценарии хорошего видеоматериала поговорили со сценаристом и режиссером Алексеем Громыко. Он поделился с ребятами специальными техниками, которые помогают увеличить вовлеченность и эмоциональный отклик у зрителя.

Все три дня участники Медиашколы много общались, учились у профессиональных спикеров основам коммуникации. В рамках мероприятия также прошла творческая встреча с ведущим утренней развлекательной программы «Бригада У» на радиостанции «Европа Плюс» Вэлом. Вместе с ним ребята обсудили, как не опустить руки после отказа в работе, не растерять вдохновение и продолжить трудиться.

Одним из центральных событий мероприятия стал паблик-ток на тему будущего медиаиндустрии. Перед ребятами выступили руководитель контент-центра и SMM-направления платформы «Россия - страна возможностей» Патриция Костина, руководитель направления продвижения и аналитики ВКонтакте Николай Афиногенов и блогер Алексей Костыркин. Поговорили об искусственном интеллекте, нейросети, а также новых видео-форматах, геймификации и сериальности контента в социальных сетях. Модератором встречи стала Надя Бобрышева- ведущая Comedy Radio. Она же провела персональный мастер-класс о самых продвинутых техниках работы в кадре.