Образовательный центр «Взлет» запустил новую программу для школьников Подмосковья

Образовательный центр «Взлет» Новая программа предполагает разработку школьниками музейного маршрута, аудиогида и квеста по теме «Советский модернизм 1920–1930 годов». Для участников подготовят по искусствоведению, технике речи. Интенсив пройдет очно и займет 10 дней.

«Мы как региональный образовательный центр являемся местом встречи партнеров, компаний, вузов, музеев, мы встречаемся и может делать новые проекты для школьников. „Новый Иерусалим“ ведет очень активную образовательную деятельность, мы встретились, обсудили возможные варианты сотрудничества и решили провести совместную образовательную программу - она неординарная, творческая и может помочь школьнику по-новому взглянуть на музеи и на их закулисье», - поделилась Анастасия Сотникова.

«Педагогический дебют» В Московской области с 2015 года проводится конкурс «Педагогический дебют». За это время победу в нем одержали более 400 учителей. Учитель английского языка МОУ «Давыдовская гимназия» в Орехово-Зуевском городском округе Ксения Крупинова - одна из победителей конкурса 2023 года.

Она преподает три предмета: английский, русский и литературу. Учителя не только учат, они и сами учатся всю жизнь. Обмен опытом - важная составляющая педагогического роста.

«Думаю, что выбрала правильный путь. У меня все получается, а значит стоит продолжать. Целилась на победу, но соперники были сильные, конкурс проходил четыре дня, и порой было сомнение, что победы мне не видать. Но в итоге приятная неожиданность, что я смогла показать себя с лучшей стороны», - рассказала Ксения Крупинова.

Сейчас Крупинова собирает документы на компенсацию аренды жилья. Это новая мера поддержки учителей в подмосковном регионе. В ее рамках учителя получают от правительства Московской области по 20 тысяч рублей на аренду жилья ежемесячно.

«Лучший председатель совета МКД Московской области» Александр зайцев - призер конкурса «Лучший председатель совета МКД Московской области» городского округа Коломна. Его проект стал вторым в номинации «Дом с положительным балансом».

Он добился ремонта подъездов и капремонта ИЖС, мобилизовал жителей на расчистку подвалов. В 2023 году министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский наградил его благодарственным письмом.

«Для меня это звание означает, что я стараюсь качественно и продуктивно управлять своим домом. Меня поддерживают жильцы, поэтому я горжусь тем, что мой дом стал одним из лучших в Московской области. Дом находится в хорошем состоянии, мы повысили его класс энергоэффективности, установили 16 видеокамер по всему периметру для обеспечения безопасности», - отметил Александр Зайцев.

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