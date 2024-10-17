17 октября 2024, 16:06

Образовательный центр «Точка роста» для детей открыли в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Новый образовательный центр «Точка роста» презентовали в Кутузовском отделении школы № 19. Руководители учебных заведений Химок продемонстрировали возможности интерактивного обучения.

Основная цель подобных проектов - качественное образование. Высокотехнологичное пространство позволяет легче усвоить учебный материал.

«Конечно, это необходимое направление в развитии образования, цифровое оборудование, которое мы получили, поможет нам достичь наивысших результатов и привить ученикам интерес к естественно-научным предметам», - рассказал директор школы № 19 Сергей Муханов.

«Точка роста» открылась в школе в сентябре. Здесь оборудовали современными цифровыми лабораториями и образовательными наборами кабинеты для углубленного изучения химии, физики, биологии и технологии.

«Визуально нельзя увидеть многое, что мы проходим на уроках. Мы часто говорим ученикам: „А вот представьте, а вот допустим“. Теперь мы можем точно увидеть какой величины магнитное поле, как оно будет изменяться, от чего будет зависеть его величина», - поделилась учитель физики Елизавета Межакова.

Отметим, что «Точки роста» создаются по всей стране в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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Дети Химки Образование
17 октября 2024, 16:15
Экскурсию на гофрокомбинат провели для студентов техникума в Павловском Посаде
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Студенты Павлово-Посадского техникума побывали на местном предприятии «Гофрокомбинат». Такие экскурсии уже стали хорошей традицией.

Первокурсникам, изучающим техническую эксплуатацию и обслуживание роботизированного производства, рассказали об истории предприятия. Они осмотрели производственные площадки и познакомились с продукцией, которую выпускает гофрокомбинат.

Работники компании рассказали гостям, какие профессии востребованы на производстве и какие карьерные перспективы ожидают молодых работников. Учащиеся ушли домой не с пустыми руками - всем вручили на память небольшие подарки.

Сотрудники «Гофрокомбината» отметили, что дружеские отношения со студентами Павло-Посадского техникума давно уже превратились в добрую традицию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Студенты Павловский посад
17 октября 2024, 15:06
Спортсмен из Серпухова победил на областном турнире по самбо
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Иван Шабонкин из Серпухова стал лучшим на турнире по самбо в Москве. Он обошел десятки соперников.

Турнир состоялся в октябре и был приурочен ко Дню учителя. Серпухов на соревнованиях представил воспитанник спортивной школы «Русский медведь» Иван Шабонкин.

Он занял первое место в своей категории. К состязаниям его готовил тренер Сергей Смирнов.

«Успех Ивана на турнире - это не только результат его упорного труда, но и плод совместной работы тренера и спортсмена. Достижения таких юных спортсменов вдохновляют других заниматься спортом и показывать высокие результаты», - прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов
17 октября 2024, 15:06
Еще 109 земельных тендеров прошло в Подмосковье на прошлой неделе
Медиасток.рф
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Комитет по конкурентной политике Московской области провел 109 аукционов по земельно-имущественным торгам на прошлой неделе. Всего в тендерах приняли участие 322 претендента.

Как пояснили в ведомстве, на один лот претендовали четыре человека.

Узнать об объектах, выставленных на торги в Московской области можно на региональном Едином сайте ЕАСУЗ.

Кроме того, в telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов, а также подробная инструкция, как подать заявку для участия в аукционах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы
17 октября 2024, 14:45
Более 13 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря программе «Земля за 1 рубль»
Медиабанк МО компания Тонар
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Благодаря подмосковной программе «Земля за один рубль» в регионе появятся еще 13,8 тысяч рабочих мест. Всего предприниматели получили 230 участков.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, участниками программы «Земля за один рубль» стала уже 171 компания, а объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиардов рублей.

«Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицины и фармацевтики, электроники, машиностроения и других», - сказала Зиновьева.

В Министерстве имущественных отношений Московской области подчеркнули, что общая площадь участков, которые получили подмосковные предприниматели составляет более 825 гектаров.

Подобрать участок по программе «Земля за один рубль» можно на инвестиционной карте Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рубль Рабочие места Промышленность

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