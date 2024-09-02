02 сентября 2024, 14:36

Образовательный центр построят на улице Лорха в поселке Красково

Архитектурное бюро АРХПРОЕКТ
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Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области утвердила проект воспитательно-образовательного комплекса на улице Лорха в поселке Красково. Новый комплекс будет включать в себя общеобразовательную школу на 500 мест и детский сад для 120 воспитанников.

«Общая площадь образовательной организации составит более 11,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание, высотой от двух до трех этажей, выполнят в форме восьмиугольника, что обеспечит хорошую освещенность помещений и просторный внутренний двор для мероприятий и отдыха. В проекте будут использовать разнофактурные материалы: фасады облицуют плиткой из литого бетона с текстурой кирпича, а верхние этажи - стеклом и металлическими кассетами, обеспечивающими максимальное дневное освещение.

Отмечается, что цветовое решение фасадов будет гармонировать с окружающей застройкой и природой, а внутренние фасады выделяться яркими акцентами для различных функциональных зон: детского сада, начальной и основной школ.

В детском саду обустроят пять групп для малышей, музыкальный зал, кабинеты для кружков, пищеблок и медблок. Школа на 20 классов предусматривает два спортзала, лаборатории, актовый зал, библиотеку и другие учебные помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Люберцы Дети
02 сентября 2024, 14:03
Подмосковье заняло 2-е место на соревнованиях за кубок России по регби-7
фото: Сергей Демченко
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Подмосковный клуб занял второе место на Кубке России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Клуб «ВВА-Подмосковье» выиграл три матча со счетом 36:0, 20:0, 38:0, затем разгромил МАР из Москвы в четвертьфинале со счетом 50:0 и одержала победу в полуфинале со счетом 24:21.

В финале подмосковные спортсменки уступили ЦСКА, завоевав серебряные медали. Девушки также удостоились несколько титулов в рамках соревнований. Так, лучшим игроком команды стала Алсу Мардеева. Напомним, турнир проходил в Москве 31 августа и 1 сентября в рамках проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены
02 сентября 2024, 14:02
Бюст Героя России Владимира Никишина установили в школе № 26 в Балашихе
пресс-служба Мособлдумы
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В День знаний в школе № 26 в Балашихе установили бюст Героя России, летчика СВО Владимира Никишина. Ранее школе присвоили его имя и открыли тематическую экспозицию в музее.

Участие в церемонии открытия бюста приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, родственники Владимира Никишина, педагоги и школьники.

«В прошлом году по постановлению губернатора Московской области школе присвоено имя Героя России Владимира Николаевича Никишина. Человек, который ценой своей жизни защитил своих боевых товарищей, защитил нашу страну. Открытие бюста Владимира Николаевича здесь на территории школы - это важное событие, которое позволит всем нам вместе, жителям нашего города сохранить память об этом выдающемся человеке», - сказал Юров.

Напомним, Владимир Никишин в декабре 2022 года выполнял боевой вылет в селе Клещеевка. Его самолет подбили и экипаж направил бомбардировщик на танковую колонну противника. Звание Героя России Никишину присвоено посмертно.

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Школы Балашиха
02 сентября 2024, 10:25
Минтранс Подмосковья: расписание электричек 4-х направлений изменится в сентябре
"Московская Железная дорога"
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Со 2 сентября изменится расписание ряда пригородных поездов Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессы. Корректировки вызваны работами по развитию инфраструктуры на станциях Царицыно, Можайск, Талдом — Каналстрой и Москва-Бутырская — Бескудниково.

На станции Царицыно, где строится подземный переход, со 2 по 3 и с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:50 назначат технологические окна. На станции Можайск со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30 пройдут работы по модернизации энергообеспечения, что также повлияет на расписание.

На перегоне Талдом - Каналстрой в сентябре с 09:40 до 14:00 будут развивать объекты энергообеспечения, из-за чего ряд поездов проследует по укороченным маршрутам. Помимо этого, до 27 числа с 23:40 до 05:30 на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково будут поочередно закрываться главные пути из-за монтажа металлоконструкций конкорса.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
02 сентября 2024, 09:47
Фестиваль хмеля прошел в Орехово-Зуевском округе
Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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В деревне Степановка прошел фестиваль «Гуслицкий хмель». Гости узнали о выращивании хмеля, поучаствовали в мастер-классах и освоили техники народного творчества.

Праздник прошел на территории краеведческого музея, в котором собрана история Гуслицкого края. Жители и гости Орехово-Зуевского округа смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников и набойке рисунка по ткани, народных играх, а пары могли поучаствовать в реконструкции свадебного обряда.

Также прошла выставка-ярмарка мастеров Подмосковья. Для участников фестиваля провели дегустацию фермерских сыров и колбас, хмеля, кваса и медовухи.

«Фестиваль тематический, он посвящен хмелю. Хмель - это традиционная культура, которая исконно выращивалась здесь - в Гуслице. Ее использовали как консервант, ее использовали во всех продуктах питания, то есть это неотъемлемая часть как сейчас у нас соль, сахар. Поэтому чтобы культура не уходила в историю, не потерялась, пришла в голову мысль провести этот фестиваль. Сначала он был камерный, маленький, и вот с каждым годом набирает обороты», - рассказала директор Ликино-Дулевского краеведческого музея Елена Козлова.

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Фестивали Орехово-Зуево

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