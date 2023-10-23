Образовательные учреждения Мытищ выберут поставщика охранных услуг на 2024 год

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Две закупки пройдут в рамках муниципальной программы «Образование» и будут финансироваться за счет собственных средств техникума и бюджета городского округа Мытищи. Общая стоимость лотов превысила 175 миллионов рублей. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Прием заявок завершится 9 ноября 2023 года.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг Подмосковья. По его словам, это помогло сократить число визитов в МФЦ в пять раз.

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