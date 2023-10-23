Образовательные учреждения Мытищ выберут поставщика охранных услуг на 2024 год
Закупки на оказание охранных услуг для 10 корпусов Дмитровского техникума и 27 образовательных учреждений объявили в городском округе Мытищи. После заключения контрактов исполнителям предстоит обеспечивать охрану имущества, организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах в 2024 году с использованием мобильной группы и специальных средств.
Две закупки пройдут в рамках муниципальной программы «Образование» и будут финансироваться за счет собственных средств техникума и бюджета городского округа Мытищи. Общая стоимость лотов превысила 175 миллионов рублей. Соответствующие извещения опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Прием заявок завершится 9 ноября 2023 года.
Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ).
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