Образовательные программы ко Всемирному дню защиты прав потребителей пройдут в Подмосковье

«В ближайшее время мои помощники проведут просветительские мероприятия в образовательных организациях Подмосковья, направленные на повышение правовой грамотности потребителей. В рамках лекций их ознакомят с основным законом, защищающим права потребителей, его главными положениями и гарантиями», - рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

В этом году день проходит под девизом «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». Правовой статус искусственного интеллекта законодательно не определен, и пока нет ясности, кто несет ответственность за создание и распространение недостоверной или неточной информации, попадающей в открытые источники. Единственным инструментом защиты прав потребителей остается закон «О защите прав потребителей». Поэтому так важно знать его и уметь правильно применять.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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