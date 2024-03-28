28 марта 2024, 13:32

Образовательная станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве

Unsplash
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Коучинг-станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве на базе комплексного центра соцобслуживания. Они не только оказывают помощь в реабилитации таких ребят, но и в социализации, а также в поддержке мам и пап.

Интерактивные площадки для детей и родителей, мастер-классы, флешмобы и многое другое проведут в округе 2 апреля, в День распространения информации об аутизме. К этой дате приурочат традиционную акцию «Зажги синим». Она пройдет в демиховском Дворце культуры.

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Дети Орехово-Зуево
28 марта 2024, 14:19
Подольские спортсмены выступят на первенстве мира по универсальному бою
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Первенство России по универсальному бою и первенство абсолютного реального боя прошли в Перми. Подольские спортсмены из клуба «Братство десантников» показали высоке результаты на соревнованиях, обеспечив себе путевку на первенство мира.

Гамлет Шахвердян и Кирилл Колотенко заняли третье место в дисциплине «Средства защиты» в разделе «Без кимоно». Помимо этого, Шахвердян взял золото в разделе «Кимоно», став победителем первенства, а Кирилл Колотенко в этой же дисциплине показал третий результат.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Подольск
28 марта 2024, 14:10
Глава Лобни Анна Кротова проверила работу управляющих компаний на улице Ленина
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Глава Лобни Анна Кротова провела обход дворов на улице Ленина. Она пообщалась с жителями дома № 23к13, которые проголосовали за смену управляющей компании.

Корпуса дома № 23 на улице Ленина в Лобне обслуживаются разными организациями. При этом жители корпуса № 13 не довольны работой коммунальных служб. Они проголосовали за смену управляющей компании. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Этот и другие вопросы по обслуживанию придомовой территории обсудила на встрече с жителями глава городского округа Лобня Анна Кротова. Во время обхода обращения жителей подтвердились: не убран снег с козырьков подъездов, в подвале - сыро, а лифты работают с перебоями. Администрация округа посодействует горожанам в процессе смены управляющей компании.

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Лобня
28 марта 2024, 13:49
Сурдоспортсменки из Химок выиграли бронзу на всероссийских соревнованиях по теннису
Пресс-служба администрации города или района
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Представители Химок выиграли бронзу на Первенстве России по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир прошел в Чебоксарах, в нем участвовали 55 человек из 13 регионов страны.

Как рассказали в администрации округа, Милана Ступак и Ксения Иноземцева стали бронзовыми призерами по результатам командных соревнований.

Наш спортивный клуб «Благо» работает в Химках с 2005 года. За это время тренеры-профессионалы воспитали достойных спортсменов, которые из года в год показывают отличные результаты на соревнованиях разного уровня. И мне приятно, что Химки, действительно, играют важную роль в популяризации занятий спортом среди детей и молодежи. Желаю ребятам дальнейших успехов и достижения новых вершин», - отметил депутат Совета депутатов Химок Глеб Демченко.

Ранее спортсмены выиграли в первенстве ЦФО по настольному теннису. Первые места заняли Алина Савостикова и Тимофей Уляшев. Персональный допуск на Первенство России получил Денис Якын.

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Спортсмены Химки Теннис
28 марта 2024, 13:44
Типография из Химок расширит производство книг и брошюр благодаря региональной поддержке
Администрация Химки г.о.
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Организация из городского округа Химки планирует воспользоваться региональными мерами поддержки. Это позволит компании расширить производство книг, брошюр, журналов и другой продукции.

Руководитель отделения Союза Торгово-промышленной палаты Московской области Артур Каримов рассказал представителям компании о программах субсидирования и поддержки в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что Наталья Кротова, руководитель типографии «Сириус», также является членом Торгово-промышленной палаты. Она провела экскурсии по типографии и рассказала про уникальное оборудование.

«В свою очередь проинформировал Наталью о мерах поддержки, которыми может воспользоваться типография», - поделился Артур Каримов.

В этом году условия программы поддержки бизнеса улучшены, позволяя промышленным предприятиям Подмосковья компенсировать до 50% затрат на приобретение промышленного оборудования. Максимальная сумма компенсации также увеличена с 10 до 20 миллионов рублей. Начало подачи заявок на получение субсидии запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Книги Химки Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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