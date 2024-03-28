Образовательная станция для специалистов по работе с детьми-аутистами откроется в Орехово-Зуеве

Первенство России по универсальному бою и первенство абсолютного реального боя прошли в Перми. Подольские спортсмены из клуба «Братство десантников» показали высоке результаты на соревнованиях, обеспечив себе путевку на первенство мира.

Гамлет Шахвердян и Кирилл Колотенко заняли третье место в дисциплине «Средства защиты» в разделе «Без кимоно». Помимо этого, Шахвердян взял золото в разделе «Кимоно», став победителем первенства, а Кирилл Колотенко в этой же дисциплине показал третий результат.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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