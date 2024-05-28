По его словам, в России успешно работает государственная программа, направленная на создание доступного интернета во всех уголках страны, и прежде всего, на оснащение им школ, больниц, библиотек.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к Интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», - пояснил Воробьев.

Он добавил, что есть и нюансы, которые все еще требуют доработки, и сегодня обсуждается не только то, что уже сделано, но и что необходимо сделать.

«Мы опросили 74 губернатора - есть замечания и большой запрос на усиление, улучшение качества связи вдоль дорог, как железнодорожных, так и автомобильных. Особенно это касается удаленных территорий нашей страны», - подчеркнул глава региона.

Губернатор Московской области отметил, что главное - это быть на связи с жителями Подмосковья.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», - заключил Воробьев.

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