Обращение о присвоении Красноармейску звания города трудовой доблести направят Путину

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил отдельное внимание на то, что жители Красноармейска внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они проявили трудовой героизм и показали истинную самоотверженность, что подтверждается документально.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов пояснил, что данное звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение победы. Он отметил роль коллектива Государственного союзного конструкторского бюро № 47 и работников Софринского артиллерийского полигона в обеспечении успешного производства военной продукции, которая помогла приблизить победу.

В заключение председатель Мособлдумы напомнил, что звания городов трудовой доблести носят Ступино, Подольск, также Коломна.

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