Обработка сложных участков трасс от гололеда началась в Одинцове

Читайте нас в:

Зимнему содержанию дорог в округе уделят особое внимание. Уборку тротуаров и проезжих частей возьмут под контроль.

«Синоптики в этом году обещают теплую, но снежную зиму. Помимо контроля, ключевыми составляющими эффективной и бесперебойной уборки должны стать наличие необходимого количества инвентаря и тяжелой техники, а также возможность ее быстрого ремонта», - обозначил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Количество обращений на портале «Добродел» по уборке снега и наледи на дорогах за год сократились на 35%. Чистоту на дорогах в зимний период будут обеспечивать 122 машины: тракторы, самосвалы, погрузчики и автогрейдеры. Противогололедные реагенты уже закупили. Ими будут обрабатывать муниципальные дороги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».