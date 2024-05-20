Обработка лесов от непарного шелкопряда началась в Подмосковье

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В связи с проведение плановых работ на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств ограничат пребывание людей и въезд транспорта. Здесь также нельзя будет пасти скот, собирать ягоды и грибы, лекарственные травы.

За справочной информацией можно обращаться к специалистам.

Егорьевское лесничество находится по адресу: Егорьевск, улица Текстильная, дом 11. Телефон 8 (498) 602-00-32 (добавочный 202).

Луховицкое лесничество: Луховицы, улица Лесная, дом 27. Телефон 8 (498) 602-00-32 (добавочный 302).

Шатурское лесничество: Шатура, село Кривандино, улица Центральная, дом 75. Телефон 8 (498) 602-00-32 (добавочный 551).

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