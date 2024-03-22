Оборудование котельной в Дедовске обновят в 2024 году

Несмотря на то, что этот отопительный сезон прошел спокойно, оборудование котельной уже морально и физически устарело. Она работает уже 52 года и снабжает теплом 16 жилых домов и городской детский сад.

«Новое оборудование позволит не только повысить качество теплоснабжения для более чем 1,5 тысячи жителей Дедовска, но и выйти на безубыточный уровень содержания. До настоящего же момента убытки из-за изношенности оборудования в котельной № 5 города Дедовск составляют более четырех миллионов рублей в год», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Рабочие уже начали установку первого из новых котлов. Все они будут работать полностью в автоматическом режиме с учетом температуры наружного воздуха, исключая человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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