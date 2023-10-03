Оборудование для выявления мутаций в опухолях установили в МОНИКИ

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. В их числе поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском и медколледж в Дмитрове.

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Аппарат размером с небольшой принтер сканирует биоптат (часть опухоли, полученная методом биопсии - прим. ред.) всего за полтора часа. По итогу исследования выдает заключение: обнаружены мутации или нет.

«Уникальность заключается в том, что требуется очень мало времени для определения мутаций - от полутора часов. <…> Материала очень мало, поэтому чувствительность высокая. Но при этом полностью отсутствует человеческий фактор, то есть это полностью автоматизированная система», - рассказала заведующая референсным центром морфологической диагностики Московского областного научно-исследовательского клинического института Галия Сетдикова.

Он отметила, что это единственный аппарат в Подмосковье, аналогов у него нет. Появление нового оборудования в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского значительно повысит точность проводимой диагностики.

Референсный центр работает на базе патологоанатомического отделения с 2021 года. Там проводятся дополнительные исследования, такие как иммуногистохимические и молекулярно-генетические.