Оборудование для дорожно-строительной техники начнут производить в Домодедове в 2024 году

На новом производстве будут изготавливать оборудование для дорожно-строительной техники. Основное помещение металлообрабатывающего цеха будет включать в себя склад, сварочные посты, компрессорную, а также зоны дробемета и сборки оборудования.

На предприятии будут выпускать около 12 тысяч единиц специального навесного коммунального оборудования. Строительство объекта планируют завершить уже в мае 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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