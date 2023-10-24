Оборудование для бассейнов и вентиляции начнут производить в Щелкове

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«Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 80 миллионов рублей. На новом предприятии создадут около 50 рабочих мест», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производственный комплекс построят в две очереди. Первую из них планируется завершить к середине следующего года.

Компания «Бризарт» уже 15 лет производит оборудование для торговых центров, жилых домов, больниц, школ и промышленных предприятий. Особое внимание уделяется качеству продукции.

«В индустриальном парке „iЩелково“ компания планирует наладить как серийный выпуск продукции, так и производство по индивидуальным заказам. Пространство цеха разделят на зоны, в которых разместят станки, покрасочную камеру, а также оборудование для резки и сборки», - отметил соучредитель индустриального парка «iЩелково» Роман Исайкин.

Запуск завода позволит обеспечить импортозамещение в сфере вентиляционных систем и климатических установок.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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