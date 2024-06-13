Оборот сектора МСП в Подмосковье превысил 1,3 триллиона рублей за год

«Число МСП в Московской области составляет порядка 456 тысяч и значительная часть из этих компаний - производственные», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, показатели будут расти и дальше. Это объясняется как системным увеличением числа компаний МСП, так и укреплением их позиций.

Зиновьева отметила, что последние два года число представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья в среднем ежегодно растет на 25 тысяч. Таким образом, Московская область занимает второе место по числу предприятий сектора МСП в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал развитие экономики в Московской области кл ючевой задачей.

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