Обои с рисунком из нейросети начали выпускать в Балашихе

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что коллекция «3D Cats» - это виниловые обои на флизелиновой основе в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Уникальность разработки заключается в опыте использования искусственного интеллекта.

Нейросеть сгенерировала изображения более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до четырех. Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и детализировал рисунок. Весь процесс создания коллекции занял около трех месяцев.

Примерить обои компании «Палитра» можно виртуально. Онлайн-сервис позволяет создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Инструмент уже оценили покупатели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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