Обновленный сквер Ногина открылся в Богородском округе

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Реконструкцию сквера Ногина удалось осуществить в кратчайшие сроки. Работы здесь начались в середине октября этого года.

В рамках проекта установили 27 новых опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», скамейки, урны и малые архитектурные формы. Отремонтировали пешеходные дорожки, уложили брусчатку, заменили бордюрный камень.

Как отмечают сами жители, город становится другим - более нарядным, чистым. Во всей красе сквер Ногина жители смогут оценить весной, когда взойдет газон и будут высажены многолетние растения и цветы.

Впереди - масштабная программа по благоустройству Ногинска. В частности, речь идет о реконструировании скверов Карла Маркса и Бугрова, Богородского проспекта вдоль улицы Декабристов. В ближайшее время будет готовиться проект благоустройства вокзальной площади и самого вокзала.

«Инвестором планируется привести автовокзал в порядок. Будет большая красивая благоустроенная пешеходная зона. Надеюсь, что нашим жителям это тоже понравится. И, самое главное, что они будут бережно относиться к обновленному пространству», - отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.