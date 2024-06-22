Обновленный Парк Ветеранов в Мытищах откроют 28 июня

Государственный университет просвещения в Мытищах объявил о получении грантовой поддержки от Федерального агентства по делам молодежи. Благодаря этому возможна реализация двух значимых проектов, направленных на развитие лидерских качеств среди студентов.

В рамках конкурса на грантовую поддержку университет представил два проекта в различных номинациях. В номинации «#МЫВМЕСТЕ» представлен проект создания Центра по поддержке и развитию добровольчества и просветительской деятельности в сфере культуры безопасности жизнедеятельности.

Центр будет ориентирован на обучение детей и молодежи навыкам оказания первой помощи, выживанию в экстремальных условиях, основам работы с беспилотными летательными аппаратами и другим важным умениям. После обучения участники центра смогут передавать свои знания и навыки сверстникам в 45 городских округах Московской области.

В номинации «#двигай_сообщество» представлен проект «Форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов», который успешно проводится уже третий год. Форум объединяет студентов по четырем направлениям: руководители студенческих советов, лидеры студенческих медиа, команда «Студенты-учителя» и команда «Проектные лидеры». Мероприятие способствует развитию лидерских качеств и укреплению студенческого сообщества.

Ожидается, что реализация данных проектов начнется уже в ближайшее время, что позволит университету еще более активно включаться в социальную жизнь региона и страны.

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