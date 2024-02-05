Обновленный парк имени Олега Степанова в Серпухове показали с воздуха

В парке, который назвали в честь Героя Великой Отечественной войны Олега Степанова, установили детские и спортивные площадки, открыли зону отдыха у пруда, а на главной площади оборудовали сцену для различных мероприятий.

В парке появился арт-кластер, где проходят мастер-классы, фестивали и выставки. Те, кто не представляет свою жизнь без спорта, могут поиграть в мини-футбол или стритбол, имеется и зона для вокаута. Летом для всех желающих доступны занятия по йоге и танцам.

Любители посидеть на свежем воздухе с чашечкой кофе смогут зайти в рестораны, которые работают и зимой, и летом. А в 2022 году в парке открылось отделение ЗАГС.

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