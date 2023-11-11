Обновленный Музей боевой славы открылся в Порецкой школе в Можайске

Здесь собраны свидетельства подвигов людей в годы Великой Отечественной войны. В музее можно найти подшивки газет, фотографии, архивные документы, письма и личные вещи советских солдат. Заведующая музеем - учитель Елена Правич. Она уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением.

«В нашем музее собраны очень интересные экспозиции и редкие экспонаты. Создан „Бессмертный полк“, много фотографий, много собранной информации. Мы готовы делиться этой информацией со всеми», - рассказала Елена Правич.

Каждая часть выставки - маленькая история. Здесь можно узнать не только о подвигах, но и о трагических судьбах людей. Леонид Засыпкин - юный герой-пионер, подпольщик Великой Отечественной войны. Его расстреляли в ноябре 1941 года в Московской области.

Героя Советского Союза Павла Орлова тоже убили фашисты. Он участвовал в войне с 18 октября 1941 года. Его отправили в 78-й истребительный авиационный полк ВВС Северного флота. Большой опыт инструктора помог ему быстро стать профессионалом: первую победу Орлов одержал 12 января 1942 года, к маю сбил уже шесть немецких самолетов.

Важная часть музейной экспозиции посвящена информации о педагогах и выпускниках местной школы, которые отправились на фронт во времена войны, покинув свое родное учебное заведение. Воспоминания о подвигах героев и открытие музея после ремонта прошли в торжественной обстановке.

На открытии присутствовали местные власти, участники СВО, представители «Боевого братства», почетные жители, педагоги и ученики школы. Школьники провели для всех гостей экскурсию по обновленному музею, рассказав об истории своей малой Родины.

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