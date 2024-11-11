Обновленный мемориал «Вечный огонь» открыли в Лобне

Сотрудники МВД Подмосковья отметили профессиональный праздник 10 ноября. Губернатор Андрей Воробьев поздравил полицейских и отметил, что они играют заметную роль в жизни региона.

«Министерство внутренних дел нашего региона играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем во всем, что касается безопасности, регулярного сопровождения, особенно праздников и мероприятий, которые предполагают большие скопления людей. Крайне важно иметь эффективную форму взаимодействия», - отметил губернатор на заседании правительства Московской области.

Воробьев поздравил главу ГУ МВД по Подмосковью Виктора Паукова и всех 30 тысяч сотрудников, которые работают сегодня в регионе.

«Мы со своей стороны стараемся уделять внимание в части оснащения, в том числе технического. Сегодня очень важно иметь возможность использовать самые умные решения», - добавил Андрей Воробьев.

Ключевой задачей остается безопасность общественных территорий, парков и других мест притяжения людей в Подмосковье. Это базовый запрос каждой семьи, каждого человека, подчеркнул губернатор.