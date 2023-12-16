Обновленный каток открыли в Звездном Городке

«Наш первый выход. Доченьку зовут Настей. Нам два [года] и три [месяца]. Вот мы сегодня первый раз вышли на каток на коньках. Надеюсь, что у нас в будущем получится лучше кататься, чем сегодня», - рассказала местная жительница Нина Гаврилова.

На катке появились и Дед Мороз со Снегурочкой, которые развлекали взрослых и детей. Чтобы гости церемонии открытия не замерзли, организаторы проекта провели активные соревнования и весёлые игры.

«Дорогие жители Звездного Городка, я хочу пожелать вам в наступающем 2024 году удачи, счастья, крепкого космического здоровья и, конечно же, добра, любви и большой - большой сказки», - поздравил Дед Мороз.

Каток около спортивной школы в Звездном Городке - это традиционное место отдыха. Сюда приходят местные жители с детьми, занимаются фигуристы и хоккеисты.

«Это обновленная благоустроенная территория возле спортивной школы „Галактика“. Поэтому здесь можно кататься на коньках круглосуточно. Здесь достаточное освещение, здесь есть удобства: и раздевалка теплая, и общественный туалет. Все, что необходимо для катания», - рассказал глава округа Евгений Баришевский.

В зимние каникулы жителей ожидает множество мероприятий на катке. В том числе ожидается ледовое шоу Татьяны Навки.

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