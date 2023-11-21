Обновленный физкультурный комплекс «Авангард» откроется в Домодедове до конца года

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин заверил, что футбольный манеж и ледовая арена откроются до конца года.

«Футбол нам проще. Вы понимаете, что у нас три поля имеется, есть результаты, есть команды, есть дети, которые у нас занимаются. Здесь гораздо проще запустить», - подчеркнул Владимир Редькин.

На сегодняшний день готовность футбольного манежа составляет 82%. После сдачи объекта в эксплуатацию на новом поле смогут одновременно тренироваться восемь команд. При этом желающих записаться в футбольные секции - очень много.

«Работы ведутся по благоустройству, работы ведутся по фасадным направлениям, отделочные работы, внутренние инженерные системы и по устройству искусственной травы. Сдадим вовремя объект!» - подытожил заместитель генерального директора по строительству ООО «Фортэкс» Азат Ганиев.

Отметим, что новый физкультурный комплекс с крытым льдом готов на 91%. Это будет первый муниципальный физкультурный комплекс с крытым льдом. Сейчас идут работы по прокладке сетей электроснабжения и теплоснабжения. Рабочие занимаются внутренней отделкой помещения и благоустройством территории.

За качеством работ и сроком их исполнения ведется самый строгий надзор - контролирует ход строительства глава городского округа Михаил Ежокин и прокуратура.