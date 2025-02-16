Обновленную библиотеку открыли в микрорайоне Левобережный в Химках

Теперь библиотека может одновременно принимать до 50 человек. В ее оснащение вошли современные мультимедийные экраны, комфортные рабочие места и зоны для отдыха. Кроме того, был значительно расширен книжный фонд, который теперь включает как классическую литературу, так и актуальные издания по различным темам.

Дизайн библиотеки выполнен в эко-стиле, что добавляет помещению света и уюта благодаря использованию древесных материалов и природных оттенков. Также в обновлённом пространстве установлены эргономичные стеллажи и столы для работы за компьютером.

«Каждое помещение в рамках ремонта было продумано. Несмотря на небольшую площадь библиотеки, проектировщики успешно организовали зонирование, исключив неэффективные уголки. Ремонт нашей библиотеки стал отличным примером того, как можно преобразовать старое книгохранилище в современное культурное пространство», - отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ранее в Химках также была обновлена Подолинская сельская библиотека, где появились современные стеллажи, удобная мебель и компьютерная техника, а также зона коворкинга. Это создаст возможности для реализации идей и проектов как молодёжи, так и взрослых, а также поможет жителям развивать свои таланты.