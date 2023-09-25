Обновленное отделение Почты России открыли в Одинцове

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В здании отремонтировали фасад, вход, заменили окна, кровлю и инженерные сети. Внутри установили новую мебель, установили камеры и кондиционеры. Также для маломобильных клиентов расширили дверной проем, установили пандус и кнопку вызова персонала.

В новом отделении можно не только получить или отправить посылки, но и восстановить учетную запись на портале госуслуг. В уголке здоровья можно бесплатно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру.

Отделение работает со вторник по субботу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Выходные - понедельник и воскресенье.

До конца года Почта России планирует отремонтировать еще 11 сельских отделений в Подмосковье.

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