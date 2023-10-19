Обновленная ферма в Волоколамске будет производить до 66 тысяч тонн молока в год
Животноводческий комплекс вьетнамской компании «ТиЭйч» открылся в Волоколамске. Ежегодно новый завод сможет производить до 66 тысяч тонн молока, что составляет примерно 1/10 всего молочного производства в Московской области.
На ферме содержат три тысячи коров. Ожидается что в следующем году эти показатели вырастут до шести тысяч. Ферма является лидером Подмосковья по молочной продуктивности. Одна корова производит здесь около 12,3 тысячи литров молока.
До открытия нового комплекса на ферме трудились 178 человек, а с увеличением мощности появилось 300 дополнительных рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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