Обновление зрительного зала дома культуры завершили в селе Ашитково

Жители села Ашитково проголосовали за обновление зрительного зала в доме культуры. В результате там установили новые кресла и современное оформление сцены, что помогает создать необходимую атмосферу в зале.

Благодаря новому интерьеру сельчане будут с большим удовольствием посещать развлекательные мероприятия и концерты, которые регулярно проводят в Ашиткове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2024 году обновят 12 домов культуры и школ искусств. Еще 29 общественных территорий благоустроят в Московской области до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.