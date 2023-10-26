Обломок клинка вытащили из плеча жителя Подмосковья. О том, как получил травму, мужчина забыл
Обломок клинка длиной шесть сантиметров извлекли из плеча жителя Подмосковья. Пациент при этом признался, что не помнит, как получил такую серьезную травму. Помощь мужчине оказали специалисты Можайской больницы.
Пострадавшему 40 лет. К врачам он обратился из-за резаной раны плеча. Пациенту сделали рентген и выяснили, что в его плечевом суставе застряла часть металлического ножа. Как произошла травма, мужчина вспомнить не смог.
Подробности извлечения обломка клинка рассказал врач - ортопед-травматолог травматологического отделения Можайской больницы Роман Храмцов.
По словам эксперта, сталь глубоко вошла в плечевую кость. Специальными кусачками врачи извлекли обломок ножа и зашили рану.
«Пациент, конечно, не ожидал такой находки внутри себя. Но обломок оставил себе на память», - добавил Храмцов.
После пациент прошел противовоспалительную терапию. Сейчас мужчину уже выписали домой.