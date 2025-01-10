Областные соревнования по стрельбе из лука пройдут в Химках 11 января

Первый этап зимних соревнований проведут 11 и 12 января. Спортсменам будет необходимо выстрелить по 60 раз на дистанции 18 метров. Призеры и победители получат награды. Помимо этого, спортсмены смогут повысить свои спортивные разряды.

Принять участие в Кубке Московской области смогут лучники старше 14 лет, имеющие три разряда и выше.

Отметим, Федерация по стрельбе из лука Московской области - это спортивная организация, главная цель которой - популяризация спорта, здорового образа жизни и стрельбы из лука в частности.