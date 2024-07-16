Областные соревнования по скейтбордингу пройдут в Солнечногорске 27 июля

Спортсмены будут состязаться как на общих заездах, так и в номинациях «Лучший трюк» и «Игра на выбывание», где участники повторяют трюки за ведущим.

«Мы принимаем любых желающих старше 16 лет. В основном заявляются ребята, которые имеют опыт катания. Несовершеннолетним нужно взять согласие родителей. Обязательно наличие шлема. На площадке на случай травм будет организована медицинская помощь», - рассказал организатор, основатель творческого объединения «Хип-хоп Сторона» Анатолий Гусаров.

Регистрация участников начнется в 15:00. Старт - в 16:00. Победителей и призеров ждут статуэтки, грамоты, спортивный инвентарь и подарочные сертификаты от спонсоров.

На мероприятии выступят хип-хоп артисты и диджеи. Зрители смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрышах с призами.

Соревнования проводят в Солнечногорске уже третий год подряд при поддержке Федерации скейтбординга России и паблика Freestyle Times. Организаторы - местное творческое объединение «Хип-хоп Сторона» и Молодежный центр «Подсолнух».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».