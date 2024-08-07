07 августа 2024, 11:27

Областной турнир по воркауту среди молодежи прошел в Дмитрове

Комплексный молодежный центр «Сфера»
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Патриотический турнир области Workout brothets прошел на стадионе «Локомотив» в Дмитрове. Участниками также стали спортсмены из Москвы и Тверской области.

Соревнования организовал Комплексный молодежный центр «Сфера». Спортсмены состязались в трех дисциплинах: Workout battle’s, FreestyleBar и женский фристайл.

На турнире выступили представители Дмитрова, Москвы и Тверской области.

В дисциплине Workout Battles лучшими стали Даниил Шишков, Роман Монахов и Денис Стукалов. В Freestylebar Кирилл Савин Кирилл, Олег Баранов и Николай Рябинин. А в женском фристайле Соня Справцева и Дарина Куважукова.

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Спортсмены Молодежь Дмитров
07 августа 2024, 11:24
Темпы капремонта и строительства школ в Щелкове проверят на этой неделе
Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
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В Щелковском городском округе продолжается строительство и капитальный ремонт школ. Ход работ, а также готовность других учреждений к новому учебному году проверят на этой неделе.

К 1 сентября должны открыть новый корпус школы № 19 в Медвежьих Озерах. Школы № 3 и № 13 также встретят детей после капитального ремонта. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году обсудили на совещании с главой Щелковского городского округа.

В течение недели профильные специалисты должны будут проверить ход капитального ремонта и строительства школ.

«В первую очередь, нас волнует качество содержания дворов, дорог и общественных пространств. Для полноты картины мы ввели интегральный рейтинг управляющих компаний, где отчетливо видно - точечный ли сбой у компании или отторжение командной работы на результат. Помогает понять, с кем нам и - главное - жителям по пути», - прокомментировал глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Также на встрече отметили, что школы и детсады муниципалитета укомплектованы кадрами. По этому показателю округ находится в пятерке лучших в Московской области. А учет книг и учебников в библиотеках учреждений теперь идет в системе «Книгозаказ».

Кроме того, на встрече отчитались по поручениям, выполненных на неделе. Так, тротуар во Фряново на Ленинском переулке отремонтировали; асфальт обновили во дворе дома № 12 по улице Текстильщиков.

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Школы Строительство Щелково
07 августа 2024, 11:17
Свыше 14 тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала лета
Unsplash
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Свыше 14 тысяч подростков нашли работу в Подмосковье с начала лета. Их средняя заработная плата превысила 20 тысяч рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, во время летних каникул многие подростки задумываются о подработке. В Подмосковье они могут трудоустроиться в рамках госуслуги и получить материальную помощь. Как отметил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, важно поддерживать инициативную молодежь, которая хочет работать в свободное от учебы время.

«Средняя заработная плата для них составляет - 21 тысяча рублей в месяц. Кроме того, при трудоустройстве несовершеннолетних граждан в рамках государственной услуги им выплачивается материальная поддержка - 2 417 рублей в месяц», - рассказал он.

Подростки могут получить работу подсобного рабочего, уборщика, рабочего зеленого хозяйства и другие. Чтобы трудоустроиться, необходимо заполнить заявление на портале «Работа России» или в центре занятости.

Подростки с 14 до 16 лет могут работать не более 24 в неделю, с 16 до 18 - не более 35. Их нельзя привлекать к сверхурочной работе, а при увольнении необходимо получить согласии инспекции труда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Рабочие места
07 августа 2024, 11:10
Еще 3 госуслуги по земле упростили в Подмосковье
Unsplash
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Еще три земельные госуслуги упростили на региональном портале в Подмосковье. На них добавили сервис, который будет автоматически проверять корректность введенных данных и наличие на участках обременения правами третьих лиц.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис будет работать при получении услуг «Установление сервитута на земельные участки» , «Выдача разрешения на использование земельного участка» и «Согласование границ земельных участков».

По словам главы ведомства Надежды Куртяник, госуслуги по недвижимости регулярно оптимизируют в Подмосковье. Их делают более удобными для жителей.

«Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения, что облегчает процесс заполнения заявки и оформления услуги», - отметила она.

Система будет не только проверять корректность введенных данных и выявлять обременения, но и помогать пользователю выбрать подходящую услугу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Госуслуги
07 августа 2024, 11:08
Вокалисты из Домодедова получили Гран-при на международном фестивале в Сочи
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Международный фестиваль детского и юношеского творчества «У самого синего моря» прошел в Сочи. Исполнители из Домодедова удостоились Гран-при конкурса.

Участниками творческого фестиваля стали артисты из Москвы, Казани, Якутска, Краснодара, Омска, Самары и других городов. На конкурсе Домодедово представлял Дом культуры «Авиатор». Трио «Витер» стало обладателем Гран-при в номинации «Народный вокал» в смешанной возрастной категории.

Представители администрации городского округа поздравили с коллектив с победой, отметив вклад художественного руководителя Анастасии Бисеровой и концертмейстера Сергея Бисерова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сочи Музыка Фестивали Город Домодедово

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