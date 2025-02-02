Областной турнир по смешанному боевому единоборству прошел в Серпухове

В турнире приняли участие свыше 200 спортсменов в пяти возрастных категориях. Городской округ Серпухов представила самая многочисленная команда, в которую вошли 30 бойцов из четырех клубов: Академия ММА, спортивная школа «Зубренок», Клуб прикладных единоборств и Военно-патриотический клуб имени Владимира Храброго.

Победители отборочных состязаний войдут в состав сборной Московской области по смешанному боевому единоборству. Спортсмены затем отправятся на чемпионат Центрального федерального округа. Сильнейших бойцов наградят медалями, грамотами и кубками, а лучшие команды получат денежные сертификаты от Федерации ММА Московской области.

Отметим, ММА, или Mixed Martial Arts, в переводе означает «смешанные боевые искусства» - сплав разных спортивных дисциплин. Этот вид спорта популярен как из-за зрелищности, так и из-за философии: бойцы должны развивать стойкость, постоянно самосовершенствоваться и уважать соперника.