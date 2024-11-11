Областной турнир по карате прошел в Подольске

В каждом поединке каратисты должны были показать свое мастерство, силу воли, выносливость, умение защищаться и нападать.

В школе «Пахра» также провели в рамках учебно-тренировочных сборов турнир «Кубок Самурая», которые собрали более 200 юных каратистов в возрасте от шести до девяти лет. На соревнованиях было разыграно 40 комплектов наград.

Главный судья Павел Шулындин рассказал, что состязания предназначены для юных спортсменов, которые только начали заниматься карате. Многие ребята участвовали в турнире впервые в жизни и получили отличную возможность набраться ценного опыта.

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