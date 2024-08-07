07 августа 2024, 18:15

Областной театр балета переедет центр «Дубровицы» в Подольске

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Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске объявил о сохранении всех секций и студий, действующих на его базе, после переезда Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет». Учреждение продолжит свою работу в привычном режиме.

Сейчас в центре «Дубровицы» занимаются более 1,2 тысячи человек, и функционирует около 50 клубных формирований. Переезд театра «Русский балет», который начал свою творческую жизнь 21 марта 1981 года под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, обещает принести еще больше ярких выступлений.

Труппа театра сегодня насчитывает более 70 танцовщиков, среди которых заслуженные артисты России и Московской области, а также участники и победители международных конкурсов. Переезд из помещения Московского губернского театра, где театр находился на протяжении 30 лет, откроет новые возможности для совместных проектов и культурных мероприятий в Подольске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Подольск Театры
07 августа 2024, 18:35
Велосипедистам и самокатчикам в Подмосковье напомнили о правилах движения
Медиасток.рф
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Велосипедистов и самокатчиков призывают соблюдать правила дорожного движения, ведь зачастую это позволяет не только предотвратить травмы, но и спасти жизнь. Минтранс Подмосковья напоминает, что важно ездить аккуратно и соблюдать скоростной режим.

«Пользуйтесь велодорожками, а если едете по тротуару на самокате, помните, что у пешеходов на нем приоритет», - говорится в пресс-службе ведомства.

Также самокатчикам и велосипедистам рекомендуют двигаться со скоростью пешеходного потока без резких обгонов. На переходах всегда важно спешиваться. В Минтрансе просят не кататься на самокатах вдвоем, так как из-за этого смещается центр тяжести и маневрирование становится непредсказуемым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила
07 августа 2024, 18:28
Забег ко Дню физкультурника «Яблочный трейл» пройдет в Лобне 10 августа
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Забег «Яблочный трейл» и бесплатные мастер-классы по каратэ, дзюдо, самбо, фехтованию и футболу пройдут в Лобне 10 августа. Мероприятия приурочат ко Дню физкультурника.

Забеги стартуют в 10:00 на стадионе «Москвич», а с 15:00 в спортивной школе «Академия спорта» начнутся мастер-классы для всех желающих.

Спортивные активности также развернутся в парке «Река времени», где в 8:00 пройдет общая зарядка, а с 9:00 до 10:00 состоится мероприятие от движения «Пять верст».

Дополнительные мероприятия будут организованы в Центральном парке культуры и отдыха и других локациях города. Принять участие в празднике смогут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Лобня
07 августа 2024, 18:17
Подмосковные школьники и студенты примут участие в национальном научном конкурсе
Фото: пресс-служба г.о. Сергиев Посад
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Конкурс «АПК — Молодежь, Наука, Инновации» начнется с 1 сентября по 14 октября. Во всероссийских соревнованиях смогут принять участие школьники, студенты, преподаватели и специалисты по делам молодежи.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Национальная система развития научной, творческой, и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» организует конкурс научно-исследовательских, изобретательных, проектных и творческих работ.

«Участникам предлагается создать проект по направлениям: ботаника, растениеводство, зоология, животноводство, ветеринария, агрономия, генетика, технологии переработки сельскохозяйственной продукции, агробизнес, нормотворчество и кадры в агропромышленном комплексе и другим», - пояснили в ведомстве.

Заочные туры пройдут с 1 сентября по 14 октября этого года и с 1 января по 25 февраля 2025 года.

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Молодежь конкурсы Наука
07 августа 2024, 17:56
Производство хлеба в Подмосковье увеличилось на 8% за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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За полгода в Подмосковье более чем на 8% увеличилось производство хлеба по сравнению с таким же периодом прошлого года. Предприятия региона выпустили 83, тысячи тонн продукта.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, регион стал лидером по производству хлеба не только в ЦФО, но и на российском рынке. В области изготовили 5% от общего объема продукции страны.

Крупнейшими производителями хлеба в Подмосковье стали «Калининградхлеб», «Ореховохлеб», «Коломнахлебпром», «Щелковохлеб» и другие. Там выпускают батоны из пшеничной муки, мультизлаковые и бездрожжевые изделия, булочки и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Промышленность

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