Областной расчетный центр в Химках отметил 10-летие
Московский областной единый информационно-расчетный центр в Химках отпраздновал 10-летний юбилей. Центр с 2015 года следит за порядком и справедливостью расчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Ведомство распахнуло свои двери в честь праздника. Сотрудники рассказывали посетителям о своей работе, консультировали их по возникавшим вопросам и учили пользоваться электронными сервисами.
«Стараемся, чтобы расчеты за коммунальные услуги были простыми, понятными и комфортными для каждого. Для нас самый главный и дорогой подарок в день рождения - благодарные отзывы наших клиентов», - рассказала начальник управления Московского областного единого информационно-расчетного центра «Химки» Юлия Облецова.
Поздравления с юбилеем Московскому областному единому информационно-расчетному центру передали руководители управляющих компаний, работники администрации и члены общественных организаций.