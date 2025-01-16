Областной расчетный центр в Химках отметил 10-летие

На встрече с главой округа Сергеем Юровым была объявлена новость о назначении Натальи Алимовой на должность главного врача Балашихинской больницы. Она является опытным медицинским работником, чья карьера охватывает более двух десятилетий.

Наталья Алимова окончила Туркменский государственный медицинский институт и с 2001 года трудится в Московской области. Ее профессиональный путь начался в качестве врача женской консультации, затем она занимала должность заведующей гинекологическим отделением. Кроме того, Алимова была заместителем главного врача Коломенской центральной районной больницы и возглавляла перинатальный центр в Коломне. С 2018 года она занимала пост главного врача Балашихинского родильного дома.

Глава округа Сергей Юров высоко оценил профессиональные качества Натальи Алимовой.

«Знаю Наталью Георгиевну как профессионала своего дела, который не боится трудностей, умеет работать в команде и принимать решения порой в нестандартных ситуациях», - отметил Юров.

Балашихинская больница включает в себя три стационара, 17 поликлиник, две амбулатории, а также наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. В 2024 году в микрорайоне Ольгино начнется строительство новой многопрофильной больницы, идею которой поддержал президент России Владимир Путин.

С назначением Натальи Алимовой на пост главного врача Балашихинской больницы ожидается продолжение работы по улучшению медицинских услуг в округе, а также реализация новых инициатив в сфере здравоохранения.