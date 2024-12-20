Областной праздник «Зимние рекорды» пройдет в парке в Яхроме 21 декабря

В субботу, 21 декабря, в рамках общеобластного праздника «Зимние рекорды» опытные тренеры проведут мастер-класс по лыжным гонкам. Состоятся массовые забеги и занятия скандинавской ходьбой для всех желающих. Гостей парка также ждет встреча с мастером спорта по самбо и дзюдо. Будет работать выставка достижений олимпийских чемпионов.

В этот же день в парке пройдет развлекательная программа «С наступающим!». Для любителей творчества организуют мастер-классы «Веселый снеговик» и «Ёлочка нарядная», а для поклонников активного отдыха спортивную эстафету «Веселые гонки».

В воскресенье, 22 декабря, жителей муниципалитета ждут на развлекательную программу «Зимние забавы», спортивную эстафету «Вместе веселее» и творческих мастер-классах «Снежинка» и «Зимние узоры».

«Приходите в парк всей семьей и проведите интересно и с пользой свои выходные. Скучать не придется!» - пообещала заместитель главы округа Ирина Костышина.