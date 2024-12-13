Областной праздник «Парки. Баранки» пройдет в Люберцах 14 и 15 декабря

В субботу в Наташинском и Центральном парках будут организованы творческие мастер-классы и выставки-продажи. Для детей и взрослых проведут концертно-игровые программы.

В Наташинском парке работает резиденция Деда Мороза, где каждый сможет пообщаться с зимним волшебником. В Центральном парке будут угощать чаем и выпечкой на самоварной станции. На территории также обустроена специальная фотозона, где можно сделать яркие новогодние снимки.

В Парке сказок в поселке Томилино в воскресенье пройдет игровая программа. Будет организована предновогодняя ярмарка и дегустация чая. Здесь также открыта Почта Деда Мороза, где дети и взрослые могут написать о своих заветных желаниях.

Мероприятия проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».