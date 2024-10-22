Областной праздник «Отцы и дети» прошел в парке в Лосино-Петровском

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Женщина 56 лет поступила в Зарайскую больницу с крупным новообразованием плеча, размер которого сопоставим с мячом для пилатеса. Опухоль росла два года и не причиняла боль.

В течение нескольких месяцев пациентка консуль­тировалась у разных специалистов и трижды проходила гистологическое исследование. Оно показало доброкачественный характер образования.

«После всех проверок пациентка вернулась к нам с исключенной онкологией. Приняли решение о хирургическом удалении новообразования. В течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное состояние плеча», - рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Комаров.

Операция прошла без осложнений, а гистологическое исследование уже удаленной опухоли еще раз подтвердило доброкачественный характер новообразования.

Сейчас женщина дома, она вернулась к обычной жизни.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».