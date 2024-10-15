Областной праздник отцов и детей пройдет в Котельниках 20 октября

С 15 по 20 октября в лесопарке будут проходить разнообразные мастер-классы, занятия спортивным ориентированием, бегом и скандинавской ходьбой, а также музыкальная интерактивная программа.

10 октября состоялось мероприятие, которое было посвящено дню рождения социальной сети «ВКонтакте». Посетителям рассказали много интересного, в том числе как общение «ВКонтакте» безопасным. Дети и взрослые также ответили на вопросы викторины.

В воскресенье, 20 октября, в лесопарке пройдет областной праздник «Отцы и дети». В рамках мероприятия состоится концерт, мастер-классы и спортивные соревнования. Мужчины покажут свое мастерство в спортивном ориентировании и конкурсе на самого сильного папу. Их также ждут разнообразные видеопоздравления.

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