Областной музыкальный фестиваль открылся в Черноголовке

Уникальная подача классической музыки стала визитной карточкой фестиваля, которая неизменно вызывает интерес публики. В этом году Центр городского развития стал одним из учредителей фестиваля. Благодаря этой поддержке, команда организаторов смогла реализовать смелые идеи и поддержать международный статус мероприятия.

Идея необычной интерпретации вокальных произведений великих композиторов принадлежит выпускнице Московской и Женевской консерваторий Анастасии Черток.

«Сегодня мы привезли одну из наших лучших программ. Мы работали над ней очень долго. Мне кажется, что это очень интересная история о любовных отношениях великих композиторов», - рассказала Анастасия.

Зрители смогли стать участниками представления. На сцене разворачивался рассказ об удивительных любовных историях не только героев опер и лирических трагедий, но и их авторов, творивших в эпоху барокко.

Музыкальный фестиваль продлится до 16 ноября. 9 ноября пройдет детский концерт, а завершится событие выступлением артистов из России и Китая. Они представят программу, подготовленную специально для этого проекта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».