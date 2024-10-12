Областной конкурс профмастерства среди студотрядов прошел в Коломне

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На протяжении трех дней участники демонстрировали свои навыки и знания в пяти ключевых компетенциях: «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология переработки продуктов», «Агрономия» и «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного направления».

В компетенции «Ветеринарии» студенты проводили клинический осмотр животных и выполняли лабораторные исследования, демонстрируя свои навыки в области здоровья животных. В компетенции «Зоотехния» - измеряли животных, оценивали их упитанность и экстерьер, а также анализировали качество и вид кормов.

По итогам конкурса Милослава Дурова заняла первое место в компетенции «Зоотехния», продемонстрировав глубокие знания и практические навыки. Анастасия Бессонова завоевала второе место в категории «Технология переработки продукции», проявив высокий уровень подготовки. Светлана Зязина оказалась третьей в компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного производства», показав отличные результаты в сборе и анализе урожая.

Конкурс стал важной площадкой для обмена опытом и укрепления профессиональных связей среди студентов аграрных специальностей, подтвердив значимость подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственного сектора.

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