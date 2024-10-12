12 октября 2024, 19:02

Областной конкурс профмастерства среди студотрядов прошел в Коломне

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На базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова завершился конкурс профессионального мастерства «Труд крут!». Он собрал студенческие сельскохозяйственные отряды из Центрального федерального округа.

На протяжении трех дней участники демонстрировали свои навыки и знания в пяти ключевых компетенциях: «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология переработки продуктов», «Агрономия» и «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного направления».

В компетенции «Ветеринарии» студенты проводили клинический осмотр животных и выполняли лабораторные исследования, демонстрируя свои навыки в области здоровья животных. В компетенции «Зоотехния» - измеряли животных, оценивали их упитанность и экстерьер, а также анализировали качество и вид кормов.

По итогам конкурса Милослава Дурова заняла первое место в компетенции «Зоотехния», продемонстрировав глубокие знания и практические навыки. Анастасия Бессонова завоевала второе место в категории «Технология переработки продукции», проявив высокий уровень подготовки. Светлана Зязина оказалась третьей в компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного производства», показав отличные результаты в сборе и анализе урожая.

Конкурс стал важной площадкой для обмена опытом и укрепления профессиональных связей среди студентов аграрных специальностей, подтвердив значимость подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственного сектора.

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Коломна Студенты конкурсы
12 октября 2024, 19:22
Спортсмен из Мытищ стал двукратным чемпионом мира по грэпплингу
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Георгий Гутюм, 17-летний спортсмен из Мытищ, вернулся домой, завоевав две золотые медали чемпионата мира по грэпплингу. Соревнования проходил в Астане, Казахстан.

Домой Георгий Гутюм вернулся с двумя золотыми медалями чемпионата мира по грэпплингу. Он рассказал, что в первый день пришлось сражаться в пяти боях, что было не так просто. Георгий не дал ни одного шанса своим соперникам.

Путь молодого чемпиона из Мытищ начался с бальных танцев, но в шесть лет он решил заняться борьбой. Новый вид спорта захватил его, и благодаря целеустремленности и поддержке близких Георгий начал завоевывать свои первые победы.

Старший тренер академии грэпплинга Андрей Столяров отметил, что Георгий Гутюм с юного возраста проявлял стойкость духа и упорство не только на тренировках, но и в учебе.

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Спортсмены Мытищи Золото
12 октября 2024, 19:22
Медработникам из Мытищ вручили почетные грамоты Минздрава
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Заведующей Центром амбулаторной онкологической помощи Альбине Табаковой и заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии Мытищинской больницы Максиму Землянухину вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области. Награды и слова благодарности за свою работу мытищинские врачи получили в рамках масштабной акции по проверке здоровья, которая прошла в Химках.

Альбина Табакова рассказала, что за два года многое изменилось в Центре амбулаторной онкологической помощи при непосредственном участии главного врача Ольги Мисюкевич. Труд заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Максима Землянухина также отметили на награждении.

Большие онкологические акции ежемесячно проводятся в Мытищинской больнице. Врачи и медицинские сестры активно принимают участие в диагностике и последующем лечении мытищинцев. Пациенты отделения переехали в отремонтированный корпус в конце 2023 года. Онкологическое отделение на 20 коек разместилось на третьем этаже и работает в полную силу.

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Награды Мытищи Врачи Онкология
12 октября 2024, 19:22
Модернизацию котельной завершили в поселке Новошихово в Одинцовском округе
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Подготовка к осенне-зимнему сезону продолжается в Одинцовском округе. Так, в поселке Новошихово завершается установка нового котла на котельной имени Обухова.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что к новому котлу мощностью один мегаватт уже подключено центральное отопление, а пусконаладочные работы начнутся 14 октября. Замена одного из трех котлов гарантирует стабильную и бесперебойную работу котельной.

Котельная обеспечивает отоплением четыре многоквартирных дома, Звенигородскую научную станцию Института физики атмосферы имени Обухова и Звенигородский учебный корпус Одинцовского филиала Международного юридического института.

Ремонт котельной проведен в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.

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Одинцово ЖКХ Электричество
12 октября 2024, 18:41
Новые электропоезда от Коломны до Москвы запустят до конца года
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В скором времени жители городского округа Коломна получат возможность совершать поездки по маршруту Голутвин — Москва — Голутвин на современных электропоездах РЭКС. До конца года Центральная пригородная пассажирская компания планирует получить пять 11-вагонных поездов модели ЭП2Д в рамках программы обновления региональных экспрессов.

Как сообщили в компании, ввод новых составов в эксплуатацию начнется уже в ноябре. Это позволит ЦППК полностью заменить арендованный подвижной состав на Казанском направлении на собственные поезда.

Новые поезда ЭП2Д заменят текущие арендованные составы ЭД4М, которые курсируют по будням. Два из новых поездов будут оборудованы для выхода как на высокие, так и на низкие платформы, а три - только на высокие. Поезда будут оформлены в фирменном стиле «РЭКС: Регион-экспресс» и окрашены в синий цвет с изображением пса по кличке Рэкс.

Каждый новый поезд будет оснащен медиамониторами и розетками 220В в каждом вагоне, рассчитан на почти 780 сидячих мест и оборудован системами климат-контроля. Пассажиры смогут наслаждаться комфортными эргономичными креслами с подлокотниками и креплениями для велосипедов. В головных вагонах предусмотрены условия для проезда маломобильных пассажиров.

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Коломна Поезда

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