13 ноября 2023, 16:17

Областной конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября

Министерство культуры и туризма Моковской области
Читайте нас в: Google Новости

Областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» пройдет в Серпухове 18 ноября. Мероприятие состоится в девятый раз. Свое мастерство продемонстрируют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии и представители других учебных заведений сферы культуры.

Организаторы отмечают, что это праздник искусства и любви к балету. Участники продемонстрируют разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии.

Конкурсанты выступят в двух номинациях: «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие». Участников поделят на три возрастные группы: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 до 20 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

13 ноября 2023, 17:17
Чемпионат Подмосковья по быстрым шахматам собрал 23 команды
федерация шахмат Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В чемпионате Московской области по быстрым шахматам, или рапиду, приняли участие 23 команды шахматистов из 14 городских округов. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

«Шахматы рапид - это формат партий с укороченным временным лимитом. Одна партия разыгрывается в течение как минимум 10 минут, но не более часа. Турниры по рапиду и блицу проводятся регулярно с 1897 года», - уточнили в ведомстве.

В общем зачете первое место заняла команда durakov.net, второе место - «Одинцово», третье - ШК «Гроссмейстер» их Мытищ. Среди округов лучшим признали Люберцы, далее следует Подольск и Солнечногорск.

Среди команд с рейтингом более двух тысяч ФШР первыми стали шахматисты команды «Краснознаменск», вторыми - «Команда 64», третьими - «Химки». Среди женщин первыми признали сборную «8 марта», вторыми стали «Шахматные королевы», третьими - девушки из «Академии шахмат» из Королева.

Турнир прошел в МФК Минфина России в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
13 ноября 2023, 17:07
Лабораторию для исследований начали искать для больницы в Сергиевом Посаде
ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская больница»
Читайте нас в: Google Новости
Сергиево-Посадская больница начала поиск лаборатории для медицинских исследований. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

«Исполнителю предстоит оказать услуги по выполнению более 1,4 тысячи видов исследований, осуществлять забор биоматериала, обеспечить его транспортировку, а также инструктаж уполномоченных сотрудников со стороны заказчика», - уточнили в ведомстве.

Биоматериал будут направлять в герметичном контейнере с соблюдением правил перевозки.

Заявки будут принимать до 27 ноября. Начальная цена составила 4,5 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Сергиев Посад
13 ноября 2023, 16:49
Спортсменка из Электроуглей выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо
Личный архив Светланы Уваровой
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанница спортивной школы «Лидер» в Электроуглях Светлана Уварова победила представительницу Украины Софию Бординских в поединке за третье место. Это была первая медаль в копилку сборной России на чемпионате.

Светлана Уварова выступала в весовой категории до 59 килограммов. Другую бронзовую награду завоевала Татьяна Мацко из Республики Беларусь. Победителем в этой весовой категории стала представительница Узбекистана, серебро - у спортсменки из Монголии.

Всего в соревнованиях в Ереване приняли участие спортсмены из 65 стран. Россияне завоевали 13 золотых медалей, две серебряные и три бронзовые, тем самым обеспечив первое место в командном первенстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Богородский
13 ноября 2023, 16:39
Режим работы светофоров скорректировали в трех округах Подмосковья за неделю
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Режим работы четырех светофоров скорректировали в Подмосковье на минувшей неделе. Работы провели в Ступине, Подольске и Щелкове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работу светофоров корректируют для оптимизации движения и минимизации заторов. Так, утренние и дневные режимы изменили на Каширском шоссе в Ступине, недалеко от пересечения с трассой А-108, а также в Щелкове на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда.

В Подольске синхронизировали два светофора на пересечении проспектов Ленина и Революционного и на перекрестке улиц Кирова, Большой Серпуховской, Комсомольской и проспекта Ленина.

Для ликвидации пробок в Подмосковье также реорганизуют движение и проводят переразметку дорог. Результаты этой работы уже заметили по 200 адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

Новости по теме