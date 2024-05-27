27 мая 2024, 22:36

Областной конкурс «Имя ее — мама» прошел в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялся первый областной конкурс для многодетных мам «Имя ее — мама». Финалистки во Дворце культуры «Яуза» устроили зрителям настоящий праздник красоты и женственности.

Конкурс начался в ноябре прошлого года, и в нем участвовали активные и творческие мамы, воспитывающие троих и более детей из 45 округов Подмосковья.

Женщины на празднике поразили зрителей и жюри своими умениями и творческими способностями. Они не только представили себя через визитные карточки, но также выступили в роли шеф-поваров, модельеров, моделей и даже экспертов по законотворческим инициативам. Каждая продемонстрировала уникальные творческие проекты, созданные в семейном кругу.

В финале выступили восемь участниц. Мытищи представила Юлия Лашко - мама троих замечательных детей, энергичная и инициативная. Она увлекается модой, психологией, танцами, вокалом, любит организаторскую деятельность и самосовершенствование.

Корона победительницы досталась маме 11 детей из Лобни, Марине Чураковой. Юлия Лашко удостоена титула «Самая энергичная мама».

Отметим, что организатором конкурса стал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток», под руководством его президента Екатерины Богдасаровой при поддержке регионального отделения «Союза женщин России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Мытищи Семья конкурсы
27 мая 2024, 22:43
Заключительные соревнования Универсиады прошли в Подольске
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Универсиада, которая проходила на протяжении всего учебного года, завершилась в Подольске. Студенты соревновались в различных дисциплинах от лыжного спорта до плавания. Серия турниров закончилась многоборьем.

«Победителей и призеров Универсиады наградим в декабре на премии „Триумф“», - рассказал начальник отдела по организации и проведению спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Павел Алексеев.

По итогам заключительных соревнований среди девушек первыми стали студентки ПССК, второе место заняли студентки колледжа «Московия», на третьем - команда девушек Многопрофильного колледжа.

Среди юношей победили студенты колледжа «Московия», на втором месте - участники из Московского областного колледжа информации и технологий, а третье место досталось студентам ПССК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Подольск Футбол Студенты
27 мая 2024, 22:34
Фестиваль «Роботрон» прошел в парке Мира в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В мытищенском парке Мира прошел фестиваль робототехники под названием «Роботрон». Гостей мероприятия ждала анимационная программа, планетарий, мастер-классы и космический квест. На фестивале также присутствовали настоящие роботы.

Фестиваль посвятили выдающемуся земляку - конструктору первых межпланетных станций-лунников Олегу Ивановскому.

Олег Генрихович - легендарная личность, советский инженер, создатель корабля «Восток» и автоматических межпланетных станций. Именно он сопровождал Юрия Гагарина в его первый космический полет. В начале своего пути Олег Ивановский создавал свои самодельные ракеты на берегах Яузы, в селе Тайнинское.

«У наших юных мытищинцев есть пример, на который нужно равняться. Возможно среди наших мальчишек и девчонок уже есть будущие космонавты и конструкторы, которые прославят страну» - отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи Роботы
27 мая 2024, 22:22
Баскетболистки из Мытищ стали серебряными призерами первенства России
Unsplash
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В финале первенства России среди команд девушек до 14 лет мытищинские баскетболистки стали серебряными призерами турнира. Заключительный этап соревнований прошел в Салавате.

Спортсменки являются воспитанницами мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. На групповом этапе девочки успешно справились с командами из Оренбурга и Василеостровского района Санкт-Петербурга, но уступили команде спортивной школы Самары.

На протяжении сезона мытищинские баскетболистки победили московскую команду «Глория» и санкт-петербургский «Купчинский Олимп». В финальной игре спортсменки долгое время лидировали, но в концовке уступили самарской команде со счетом 39:42.

Несмотря на второе место своей команды защитника команды Дарью Челак признали обладательницей титула MVP Финального раунда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Мытищи
27 мая 2024, 22:14
Сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего с балкона мужчину в Видном
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии задержали жителя Видного, который стрелял со своего балкона из охотничьего ружья в воздух. Патруль срочно прибыл на место происшествия, едва получив сообщение от встревоженных горожан о стрельбе.

Правоохранителям удалось оперативно обезвредить дебошира и забрать у него оружие, пострадавших нет. Нарушителя доставили в отдел полиции, по факту произошедшего проводится проверка.

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Стрельба Росгвардия Оружие Полиция

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